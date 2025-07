Steam: Neuer Geheimtipp „vom Bestseller Hogwarts Legacy inspiriert“ – komplett kostenlos ausprobieren

Wo treibt ihr euch als Zauberlehrling in einer wundersamen Schule herum, macht euch Magie zunutze, um im Spiel voranzuschreiten – und steuert euren Charakter aus der Third-Person-Perspektive? Wer jetzt an das im Harry Potter-Universum spielende Hogwarts Legacy denkt, hat zwar nicht unrecht, liegt aber trotzdem falsch. Denn obwohl sich Harry Potter und Kleks Academy viele Parallelen teilen, basiert Letzteres auf dem polnischen Kinderbuch von Jan Brzechwa – und ist jetzt auf Steam eingeschlagen.

Das bereits im Jahre 1946 erschienene Kinderbuch hat erst 2023 seinen Weg zum Streaming-Dienstleister Netflix gefunden, wurde dort unter dem Titel „Die Akademie des Meister Klex“ als rund zweistündiger Fantasyfilm neu aufgelegt. Aktuell befindet sich sogar eine Videospiel-Adaption von Raccoons Studio (Shipwreck Escape, Storage Hunter Simulator) in Entwicklung. Eine kommende Neuerscheinung, die sich Fans von Hogwarts Legacy & Co. mal genauer ansehen sollten …

Hogwarts Legacy-Alternative Kleks Academy: Kostenlos auf Steam reinspielen

Die spielbare Demo zu Kleks Academy wurde bereits am 9. Juni auf Steam veröffentlicht. Wie das „Kleks“ im Titel erahnen lässt, geht es spielerisch auch darum, mit den richtigen Pinselstrichen in die virtuelle Welt zu zeichnen – um beispielsweise einen überdimensionalen Amboss durch eine Wand zu schmettern. Im Verlauf dieser Testversion wird es euch zudem in einen verzauberten Wald verschlagen, ihr werdet euch einem garstigen Dschinn stellen müssen – und bei allem wird euch Sidekick-artig ein Vogel namens Mateusz begleiten. Sprich: Wer sich an Fantasy-Stoffen wie Harry Potter erfreut, sollte Kleks Academy eine Chance geben.

YouTube-Trailer zur Demo:

Für die Vollversion von Kleks Academy wurde bislang leider noch kein Veröffentlichungstermin genannt. Auf Steam wird lediglich eine „Bevorstehende Ankündigung“ zum Release-Termin aufgeführt. Wie oben angedeutet, hat diese Versoftung der einst von Jan Brzechwa erdachten Zauberwelt ein besonderes Alleinstellungsmerkmal – denn durch eure Zeichnungen mit dem Pinsel entstehen entsprechende Gegenstande wie durch Zauberhand. So zeichnet ihr beispielsweise eine Brücke, um zu einem bestimmten Punkt in der Spielwelt zu gelangen. Weitere liegt der spielerische Fokus auf der frei erkundbaren Umgebung und den skurrilen Charakteren.

Der Hogwarts Legacy-Vergleich drängt sich übrigens nicht nur uns auf. Auch bei Gamepressure heißt es: „[…] vom Bestseller Hogwarts Legacy inspiriert“. Beziehungsweise auf dem YouTube-Kanal Enfant Terrible wird in der Videobeschreibung der Vergleich aufgemacht: „[…] wird euch an Hogwarts Legacy erinnern“. Bleibt abzuwarten, ob der Full Release Fantasy-Fans überzeugen wird.

Zumindest das Vorgänger-Projekt Storage Hunter Simulator von Raccoons Studio kann sich mit „sehr positiven“ Rezensionen im vierstelligen Bereich brüsten – auch, wenn eine Wirtschaftssimulation kein Action-Adventure ist. Apropos Abenteuer-Stoffe auf dem Bildschirm: Das extrem spannende Her Story gibt’s gerade zum absoluten Dumping-Preis auf Steam.

