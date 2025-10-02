Steam: Neuer Gratis-Download begeistert zu 99 Prozent – „richtig, richtig lustig“

Noch ist nicht die Zeit für Schneegestöber und Wintersport, wenn wir in diesem Jahr überhaupt in den Genuss der weißen Flocken kommen werden. Doch wer schon in der Gruselsaison an heißen Kakao und Wollmützen denkt, findet auf Steam gerade genau das richtige Spielerlebnis, und das sogar gratis.

Zwar handelt es sich nicht um die Vollversion des noch bevorstehenden Spiels, doch bereits die Demo ist vollgepackt mit Inhalten, wie Nutzer*innen, die in deren Genuss gekommen sind, berichten. Die kommen außerdem nicht nur zahlreich zusammen, sondern drücken auch zu einer erstaunlichen Mehrheit ihre Zufriedenheit in den Bewertungen aus.

Sledding Game kommt auf Steam überragend gut an

Eure erste Schlittenfahrt in diesem Jahr könnte virtueller Natur sein, wenn ihr euch die kostenlose Demo zu Sledding Game herunterladet. Diese ist seit dem 26. September 2025 online, nicht besonders lange also, und trotzdem konnten in diesen wenigen Tagen schon über 2.900 Rezensionen angesammelt werden, von denen auch noch ganze 99 Prozent positiv ausfallen. Beeindruckende Zahlen für eine reine Probeversion, selbst ungeachtet des Zeitraums.

Worum es in dem Spiel geht, ist im Prinzip recht einfach erklärt. Ihr könnt hier zusammen mit Fremden oder Freund*innen als kleine runde Tierchen in einer Winterwelt abhängen. Rodeln ist dabei nur eine von vielen kleinen Aktivitäten, mit denen ihr euch beschäftigen könnt. Andere Möglichkeiten sind unter anderem Schneemänner zu bauen und Dart oder Curling zu spielen. Oder ihr lasst euch einfach am Lagerfeuer für ein paar Marshmallows nieder, zieht euch danach mit einer heißen Schokolade in eine gemütliche Hütte zurück.

Lesetipp: Problem auf Steam benachteiligt etliche Nutzer*innen

Verkörpert werdet ihr bei eurem winterlichen Abenteuer von rundlichen Tiercharakteren wie Fröschen, Pinguinen oder Bären, die ihr anpassen und mit über Punkte verdiente Kosmetika ausstatten könnt. Während ihr in öffentlichen oder privaten Lobbies Unterhaltungen über den Proximity-Chat führt und fröhlich herumeiert, müsst ihr übrigens damit rechnen, dass euch ein Yeti kickt, als wärt ihr ein Fußball. Aus diesen und anderen Gründen finden Spieler*innen Worte für Sledding Game wie „richtig, richtig lustig„.

Wann das vollständige Spiel erscheinen soll, ist aktuell leider noch nicht bekannt. Bis dahin könnt ihr euch ja die Zeit mit einem anderen wundervollen Koop-Spielen vertreiben, für das ihr jetzt auf Steam gerade weniger als für einen bayrischen Teigknoten zahlt.

Quellen: Steam / Sledding Game Demo