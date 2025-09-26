Steam: Neuer Gratis-Download rührt Spieler zu Tränen – „hätte fast geweint“

Regelmäßig könnt ihr auf Steam völlig kostenlos in neue, wundersame Spielewelten abtauchen – ganz ohne Abo oder andere Voraussetzungen. Dieses Mal dürft ihr euch über einen Titel freuen, der euch vor allem auf emotionaler Ebene abholen möchte.

Erschienen ist besagter Gratis-Download am 24. September, ist somit noch als ziemlich taufrisch zu bezeichnen. Er darf sich zum aktuellen Zeitpunkt (26. September, 9:51 Uhr) über starke 100 Prozent positive Bewertungen freuen – wobei auch bisher lediglich 26 Spieler*innen ihre Stimme abgegeben haben.

Steam: Dieser Gratis-Download bringt feuchte Augen

Diese sind dafür aber allesamt euphorisiert von dem, was sie kostenlos spielen durften, obwohl es sich vorerst nur um eine Demo auf Steam handelt. Dennoch weiß der Probeausflug zu Origament: A Paper Adventure schon in seiner frühen Phase zu begeistern.

Worum geht’s überhaupt? Im Kern handelt es sich um einen schick aussehenden 3D-Plattformer, in dem sich alles um Papier dreht. Ihr selbst spielt einen verloren gegangenen Brief und reist mit ihm durch mehrere Welten und Epochen. Ihr seid mal Papierboot auf einem Fluss, ein anderes Mal ein Papierflugzeug im alten Venedig.

Unterwegs erkundet ihr nicht nur rein die Welten, sondern dürft verschiedene kleine Rätsel lösen, in dem ihr euch beispielsweise in andere Formen verwandelt. Gegner, die sich euch in den Weg stellen, gibt es nicht. Falls jetzt euer Interesse geweckt ist: Die Demo zu Origament könnt ihr ab sofort auf Steam kostenlos herunterladen.

Ein kleiner Geheimtipp

Dass sich der Download übrigens lohnt, das verrät ein Blick in die Steam-Rezensionen. Dort kommt nämlich der Gratis-Ausflug von Origament richtig gut an – wird bisher ausschließlich positiv bewertet. So ist die Rede von einem „interessanten Konzept“, abwechslungsreichem Leveldesign und „meditativen Momenten“.

Bei mindestens einem Spieler oder einer Spielerin hat Origament derweil den bestmöglichen Nerv getroffen. Er oder sie schreibt: „Manchmal möchte man einfach nur ein kühles Bier öffnen, sich zurücklehnen und sich mit einem einfachen kleinen Spiel wie diesem entspannen. Die Atmosphäre und die Musik haben mich so sehr bewegt, dass mir fast die Tränen gekommen sind“ – ein großes Lob für den potenziellen Geheimtipp.

Wann die Vollversion erscheint, ist übrigens noch nicht klar. Voraussichtlich werdet ihr aber erst 2026 den vollen Umfang erleben. Bis dahin könnt ihr euch ja eventuell einem der anderen kostenlosen Spiele auf Steam eure Zeit widmen – die Auswahl ist bekanntlich ziemlich groß.

Quelle: Steam, Steam Community / @Елда