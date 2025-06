Steam: Neuer Hype-Titel sorgt jetzt für Aufsehen – „Eines der besten Spiele, die ich je gespielt hab“

Um bei den heißesten neuen Release auf Steam immer hinterher zu sein, müsst ihr ganz schön wachsam bleiben. So schnell sprießen die frischen Hits dort aus dem Boden. Ganz aktuell wird mit der Ernte ein vielversprechender neuer Stern am Koop-Himmel eingefahren.

Peak lautet der Name des Titels, welcher gerade in aller Munde ist. Vor allem auf Twitch ist das Interesse an dem chaotischen Spielspaß-Paket groß. Auch in den Charts auf der Heimatplattform wird direkt nach Release mitgemischt.

Steam: Peak trifft auf Begeisterung

Peak hat nach seinem Release auf Steam am 16. Juni 2025 mit seiner Mischung aus chaotischer Physik und Koop-Fokus ganz offensichtlich einen Nerv bei Spieler*innen getroffen, der nach Veröffentlichungen wie beispielsweise Repo oder Human Fall Flat schon vormarkiert war. Besonders auf Twitch ist das Interesse gigantisch, wo sich zwischenzeitlich in etwa 145.000 Zuschauer*innen Streams zu dem Spiel reingezogen haben, wie GameRant berichtet. Mehr als in der Kategorie GTA 5 und nur etwas weniger als in Liveübertragungen mit dem Tag Just Chatting.

Zum jetzigen Stand (19. Juni) fällt die Zahl zwar bedeutend kleiner aus, jedoch ist das nicht der einzige Indikator für den Erfolg von Peak. Auf Steam versammelten sich bereits über 27.000 Spieler*innen gleichzeitig im Game und selbst nach dieser Spitzenperformance kann noch ein Platz in den Top 100 der Charts gehalten werden. Nach ihren Sessions scheinen die Fans zudem äußerst zufrieden zu sein, wie über 2.900 Rezensionen verraten, die zu 91 Prozent positiv ausfallen. Eine Wertung, die besonders häufig als hilfreich bewertet wurde, geht so gar so weit zu sagen, es sei „eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe„.

Neue Höhen der Freundschaft erreichen

Und was genau bietet Peak spielerisch? Um es kurz zu machen, gemeinschaftliches Klettern. Als bunte Figuren, ausgerüstet mit diversen Items, bezwingt ihr einen Berg, indem ihr euch gegenseitig helft, Vorsprünge zu erklimmen und Seile oder Spikes platziert. Durch insgesamt vier verschiedene Biome dürft ihr euch kämpfen, wobei ihr regelmäßig eure Magenfüllung im Blick haben solltet und auf mögliche Verletzungsgefahren Acht geben müsst. Seid ihr zu nachlässig, leidet eure Ausdauer und das Vorankommen wird erschwert.

Falls das für euch interessant klingt, dürfte euch freuen, dass der Preis für Peak mit 4,64 Euro nicht einmal die 5-Euro-Marke überschreitet. So günstig ist das Spiel allerdings nur im Angebot mit 38 Prozent Rabatt, welche noch bis zum 23. Juni 2025 gelten. Danach greifen wieder die standardmäßigen Kosten von 7,49 Euro. Komplett gratis hingegen ist ein neues virtuelles Kartenspiel auf Steam, von dessen Download einige Spieler*innen jedoch abraten.

