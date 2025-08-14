Steam: Nach kurzer Zeit unter den Bestsellern – Neuer Release mit glänzenden Wertungen für viele eine „Glatte 10/10“

Erneut läutet der Alarm für einen heißen Newcomer auf Steam. Wider Erwarten handelt es sich diesmal aber nicht um den nächsten großen Live-Service-Shooter oder eine weitere Koop-Sensation à la R.E.P.O. oder Peak. Tatsächlich ist es ein charmantes Cozy Game, das momentan als neuer Release in die Topseller auf Valves Vertriebsplattform aufgestiegen ist.

Aber es wird nicht nur besonders häufig in den Warenkorb geschoben, sondern nach bereits verbrachter Spielzeit auch noch von den meisten Käufer*innen als sehr unterhaltsames Erlebnis bewertet, wie die Rezensionen zeigen. Könnte da die nächste passende Empfehlung für euch Hinterstecken?

Steam: Cozy Game Tiny Bookshop begeistert

Wie dem Portal GamesRadar+ ins Auge gesprungen ist, hat es das Cozy Game Tiny Bookshop geschafft, innerhalb von vier Tagen nach der Erstveröffentlichung am 7. August unter den zwanzig am besten verkauften Spielen auf Steam mitzumischen. Mittlerweile hängt der Titel immerhin noch auf Platz 55 (Stand 13. August), was angesichts der schieren Masse an konkurrierenden Kandidaten kaum weniger beeindruckend ist.

Ebenso kann Tiny Bookshop mit seiner Gesamtwertung strahlen, die sich aktuell im Bereich „Äußerst Positiv“ verorten lässt. Schon über eintausend Personen haben ihr Urteil über die gemütliche Simulation abgegeben, 95 Prozent davon mit dem Ziel, sie anderen zu empfehlen. Im Wortlaut liest man beispielsweise Einordnungen wie „Das ist das perfekte Cozy Game und ich hoffe, es endet nie“ oder „alles in allem eine glatte 10/10„.

Mit kostenloser Demo und zeitlich begrenztem Rabatt auf die Vollversion

Habt ihr das Bedürfnis, euch den zufriedenen virtuellen Buchhändler*innen anzuschließen, dürft ihr euch vor allem auf ein Dasein als eben solche*r freuen. Im Spiel wird euch die Verantwortung über einen kleinen Wohnwagen übertragen, der als Verkaufsstelle für Bücher dient. Vor der Kulisse des Meers kümmert ihr euch um euren Bestand, dekoriert nach eigenem Belieben und lauscht den Geschichten eurer Kund*innen, die außerdem auf Lesetipps von euch angewiesen sind.

Falls ihr noch nicht ganz sicher seid, ob ihr an dieser Erfahrung euren Spaß haben könntet, steht euch glücklicherweise eine kostenlose Demo zum Probespielen zur Verfügung. Alle, die direkt nach diesem Happen der Hunger auf die volle Portion gepackt hat, profitieren noch bis zum 21. August von einem Einführungsangebot, durch welches der Preis statt 19,99 Euro 17,99 Euro beträgt.

Aber keine Sorge, selbst wenn bei euch gerade keine einzige Kröte locker sitzt, findet ihr trotzdem neue Spiele für eure Bibliothek. Gerade erst sind nämlich wieder kostenlose Games bei Steam in den Shop gerutscht, vier Stück.

Quellen: GamesRadar+, Steam, Steam / Tiny Bookshop