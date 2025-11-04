Steam: Neuer Shooter-Hit bringt die Server zum Rauchen – „Alles passt perfekt zusammen“

Bereits im Frühjahr gab es deutliche Anzeichen, dass der Extraction-Shooter ARC Raiders gut bei den Fans ankommen könnte. Während fast gleichzeitig der potenzielle Konkurrent Marathon im Chaos versank, konnte das Projekt von Embark Studios in der technischen Testphase viel Lob einheimsen.

Daher ist es auch wenig überraschend, dass ARC Raiders ein fulminantes erstes Wochenende auf Steam auf die Bretter gelegt hat. Dennoch rauchten die Server zwischenzeitlich aus allen Schloten – die Fans sind trotzdem voll des Lobes.

ARC Raiders: Spieler legen die Server lahm

Am vergangenen Donnerstag startete ARC Raiders in seine ersten Runden und fesselte die Spieler*innen über das Wochenende gleich zu Hunderttausenden vor die Monitore. Die Anzahl an gleichzeitigen Nutzer*innen gipfelte am Sonntagabend unserer Zeit im Wert 354.836 und katapultierte den Shooter in dieser Kategorie aus dem Stand vor Spiele wie Starfield, Monster Hunter World oder Elden Ring: Nightreign.

Diesem Andrang waren die Server allem Anschein nicht gewachsen, sodass Entwickler Embark Studios ein paar Feinjustierungen vornehmen musste. Vorübergehend wurde eine Warteschlange vor den Servern eingerichtet und die Crossplay-Funktion deaktiviert (via Insider Gaming) – im zu jedem Abend ansteigenden Graphen in der Steam-Statistik ist um 19.30 Uhr deutscher Zeit ein harter Einschnitt auszumachen.

Lesetipp: So dominierte ARC Raiders die Vorbestellerlisten

Eine gute Stunde später ging es aber wieder stetig aufwärts – was in oben genannten Spitzenzahlen resultierte. Die Spielerschaft – die bisher 90 Prozent positive Reviews bei über 24.300 Bewertungen abgegeben hat – ist voll des Lobes. „Gameplay, Sound, Grafik – alles passt perfekt zusammen. Man kann es nicht beschreiben“, heißt es in den Kommentaren unter anderem. Das Game kann sogar neu vom Genre begeistern: „Ich war vorher nie ein Fan von Extraction-Shootern, aber ARC Raiders hat mich davon überzeugt. Selbst im Solo-Mode ein großartiges Spiel.“

Der Zeitpunkt für den Release von ARC Raiders hingegen ist gewagt, im Endeffekt aber vielleicht auch ein geschickter Schachzug, wird doch mit Escape from Tarkov in zwei Wochen einer der großen Genre-Vorreiter seinen Early Access Status verlassen – ein historischer Meilenstein nach neun Jahren.

