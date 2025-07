Steam: Neues Action-Spektakel kostenlos spielen – es kommt von einem Star-Regisseur

Ist das Genre Battle Royale noch en vogue? Spiele wie Fortnite, PUBG: Battleground oder Apex Legend erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit. Kann da ein neuer Herausforderer auf dem Markt bestehen? Auf Steam versucht dies seit Ende letzter Woche ein spektakulärer Titel.

Dieser läuft unter dem Namen Off the Grid und hebt das Genre in ein semi-realistisches Setting. Teilnehmer des Massen-Action-Spektakels sind kybernetisch veränderte Menschen, die einiges aushalten. Hinter dem Konzept von Off the Grid steckt ein bekannter Kinofilm-Regisseur mit ordentlich Science-Fiction-Erfahrung.

Off the Grid auf Steam: Hunger Games trifft Cyberpunk

In Off the Grid – das übrigens nichts mit dem gleichnamigen Film zu tun hat, der zufälligerweise ebenfalls erst vor wenigen Wochen erschienen ist – stellen sich für ein begeistertes Fernsehpublikum die Teilnehmer*innen des Battle Royale für Körpermodifizierungen zur Verfügung. Mechanische Beine, um schneller laufen zu können, oder kybernetische Arme mit zusätzlich anmontierten Schusswaffen. Ein bisschen Film-Feeling steckt in diesem Action-Spektakel dann doch drin, kommt das Spiel doch von Star-Regisseur Neill Blomkamp (District 9, Elysium, Chappie).

Seht hier den Steam-Release-Trailer zu Off the Grid:

Im Battle Royale-Gefecht wechselt ihr demnach konsequenterweise nicht einfach eure Waffen, sondern könnt aus 15 unterschiedlichen Gliedmaßen wählen, um zur echten Killermaschine zu werden. Dabei setzt man nicht nur auf die typische Formel, der oder die letzte Überlebende zu sein, sondern fügt dem Spiel noch eine Prise Extraction-Shooter bei. Wer sich die wertvollste Beute schnappt, hat bei der nächsten Runde vielleicht einen entscheidenden Vorteil oder kann sie zumindest auf dem PvP-Markt veräußern.

Waffen und Gliedmaßen können in tausenden Kombinationen verändert und für einen individuellen Spielstil optimiert werden. Mit Jetpacks könnt ihr die Umgebung der urbanen Map von Teardrop Island perfekt in jeder Dimension nutzen. Und wer dem Wahnsinn von Off the Grid völlig verfällt, darf sich auf eine 60-stündige Kampagne freuen, die für einen Release später im Jahr geplant ist.

Off the Grid ist kostenlos spielbar und besitzt einen Koop-Modus sowie Crossplay-Option.

Quellen: Steam, YouTube / Off the Grid