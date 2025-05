Steam: Neues Farming-Spiel mit Zelda-Elementen und atemberaubender Optik erscheint sofort reduziert

Wer sowohl auf gemütliches Farming à la Stardew Valley und Co. als auch auf eine mit Rätseln bestückte Open World abfährt, sollte jetzt die Augen spitzen: Tales of Seikyu ist frisch auf Steam im Early Access erschienen.

Dort lockt es neben der spannenden Mischung aus Gameplay-Features mit einem beeindruckendem Look und einer sofortigen Rabattmarke, die den Preis zur Feier des Release kurzzeitig um 10 Prozent drückt.

Steam: Tales of Seikyu hüpft in den Early Access

Gestartet ihr Tales of Seikyu vor einiger Zeit auf Kickstarter, wo ganze 378.482 US-Dollar von der Community zusammengekratzt werden konnten. Mit diesem Geld hat sich das Team von ACE Entertainment in die Umsetzung geschmissen und kann nun seit dem 21. Mai 2025 in Form des Early Access auf Steam handfeste Ergebnisse vorweisen. Unterstützer*innen des Projekts können beruhigt sein, dass hier tatsächlich ein solides Spiel entstanden ist, wie die ersten 87 Rezensionen mit einem positiven Anteil von 87 Prozent vermuten lassen (Stand 23. Mai 2025).

Wollt ihr auch mit einsteigen und habt keinen Key über Kickstarter schnappen können, zahlt ihr noch bis zum 28. Mai 2025 22,05 Euro statt dem Normalpreis von 24,50 Euro. Danach verfällt der zehnprozentige Rabatt. Nach getätigter Zahlung und vervollständigtem Download erwartet euch in Tales of Seikyu die Welt der Yokai, magischer Tiergestalten, die nach Belieben ihre Form wandeln können. Euer Charakter selbst ist in der Lage, alle möglichen Gestalten anzunehmen. Eine davon erlaubt es euch beispielsweise, als Schleimwesen eure Saat zu bewässern.

Lesetipp: Brandneuer Titel auf Steam steigt schon kurz nach Release in die Charts ein

Bedient sich an Zelda: Breath of the Wild-Elementen

Klassische Features von Farming-RPGs wie Tierhaltung, Angeln, Crafting, Kochen und das Dekorieren der eigenen Behausung sind in Tales of Seikyu auf Steam natürlich auch mit am Start. Genauso wie ein Dating-System mit romantisch interessierten NPCs, welche euch auf Dates begleiten, wenn ihr euren Charme richtig einsetzt.

Doch auch vor Ausbrüchen aus dem Genre scheut sich der Titel nicht. Mit einer Open World, deren Optik und Befüllung stark an The Legend of Zelda: Breath of the Wild erinnert, ergibt sich eine zusätzliche Gameplay-Ebene. Nicht nur trefft ihr in dieser auf Naturgeister, die den Koroks nicht unähnlich sind, auch das Design der Feinde im Kampf macht beispielsweise deutliche Parallelen sichtbar.

Euer Durst nach Fantasy-Lebenssimulation lässt sich aktuell übrigens ebenfalls an anderer Stelle wunderbar stillen: Dafür sorgt das kürzlich auf Steam veröffentlichte Fantasy Life i: Die Zeitdiebin.

Quellen: Steam / Tales of Seikyu, Kickstarter / Tales of Seikyu