Steam: Neues Gratis-Spiel ist für Koop-Fans eine definitive Empfehlung – „Absolutes Meisterwerk“

Fast täglich gibt es neue kostenlose Spiele auf Steam, weshalb es umso schwerer wird, trotz nicht vorhandenem Preisschild hervorzustechen. Einem aktuellen Titel ist das aber gelungen und untermauert das bereits mit guten 81 Prozent positiven Rezensionen.

Erst am 19. August 2025 ist die Vollversion des besagten Geheimtipps online gegangen. Seitdem sorgt der Titel für überwiegend zufriedene Spieler*innen, die sich völlig kostenfrei alleine oder auch mit Freund*innen in die wilden Online-Gefechte werfen.

Steam: Kostenloses Spiel ist perfekt für Abende mit Freund*innen

In BAPBAP, so der offizielle Name, stürzt ihr euch mit bis zu sieben anderen Spieler*innen in Multiplayer-Partien, um euch gegenseitig auf die Mütze zu geben. Das Ganze funktioniert ganz simpel über Steam und ist in erster Linie erst einmal kostenlos zu haben, sprich Free2Play.

Allerdings gibt es Möglichkeiten über Mikrotransaktionen Geld auszugeben, das soll jedoch ausschließlich kosmetischer Natur sein. Spielerische Vorteile lassen sich demnach nicht erwerben. Etwas, was schon mal direkt als positives Argument vernommen wird.

Spielerisch lässt sich BAPBAP derweil als chaotisches MOBA im Stil von Battlerite beschreiben. Die Kämpfe finden demnach aus einer Iso-Perspektive und in Echtzeit statt, legen zudem viel Wert auf genaues Zielen. Darüber hinaus gibt es Karten, mit denen ihr besondere Fähigkeiten freischaltet. Manche Synergien sollen derart übermächtig sein, dass sie alles kurz und klein hauen, aber natürlich müsst ihr die erstmal herausfinden.

Wie gut kommt das an?

BAPBAP setzt demnach auf Chaos, wobei der eigene Skill trotz allem entscheidend sein kann. Auf Steam kommt dieses Konzept bisher gut an: 81 Prozent von über 2.500 abgegebenen Stimmen haben dem Gratis-Game einen Daumen nach oben gegeben. In den letzten 30 Tagen sind es sogar starke 88 Prozent.

Gelobt wird in erster Linie das schnelle Gameplay, sofern ihr es mit Freund*innen zusammenspielt. Ein wirkliches Matchmaking-System gibt es nämlich nicht, stattdessen eröffnet ihr quasi eigene Lobbys und ladet Leute dazu ein. Falls ihr aber mal genügend Leute zusammengetrommelt habt, dann kommt BAPBAP so richtig auf Touren.

„Ein absolutes Meisterwerk von einem Spiel, ich liebe es wirklich. Die Charaktere sind gut, das Gameplay macht Spaß und die Sprachausgabe ist sehr gut“, schreibt beispielsweise Hugh Jass. Auch in anderen Rezensionen gibt es viel Lob, wobei das fehlende Matchmaking zumindest Solo-Spieler*innen ganz schön frustrieren kann.

