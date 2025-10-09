Steam: Neues Gratis-Spiel verbindet Rollenspiel-Feeling mit Zelda-Vibes

Rollenspiel- und ganz besonders MMORPG-Fans aufgehorcht: Ab heute könnt ihr auf Steam in ein neues Abenteuer im Blue Protocol-Universum starten. Eine bunte und fantastische Welt wartet darauf, entdeckt zu werden.

Versprochen wird alles, was ein weltumspannendes Rollenspielerlebnis bieten sollte: Verabredungen zu Raids, entspannende Aktivitäten wie Angeln oder die Welt erkunden, viele Möglichkeiten zur Gestaltung des eigenen Charakters. Und auch wenn im Trailer die erwartbaren Inspirationen zu entdecken sind, macht Blue Protocol: Star Resonance optisch eine gute Figur.

Blue Protocol: Star Resonance ab 9. Oktober gratis verfügbar

Das Multiplayer-Online-Rollenspiel lehnt sich vom Look her an große Action-Adventure- oder RPG-Franchises an: Eine Welt wie in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Anime-Charaktere à la Genshin Impact, dazu eine gehörige Prise Final Fantasy – fertig ist das beeindruckend aussehende, aber auch nicht wirklich originell wirkende Blue Protocol: Star Resonance, das heute auf Steam erscheint.

Dabei könnten Liebhaber*innen von erwähnten Franchises ebenso abgeholt werden, wie schon bestehende Fans des existierenden Blue Protocol-Universums. Diese mussten erst im Januar dieses Jahres einen herben Rückschlag hinnehmen, als die Server des Vorgängers nach eineinhalb Jahren abgeschaltet wurden. In den letzten Stunden hatten sich dort Hunderte Spieler*innen für einen virtuellen Flashmob zur Abschlusszeremonie versammelt.

Lesetipp: Neue Gratis-Games auf Steam aufgeschlagen

Wenn ihr euch nicht gerade mit euren (Online-)Freund*innen auf Raids begebt oder die abwechslungsreiche Welt Magna erkundet, könnt ihr eure magischen Fähigkeiten trainieren, mystische Pilze sammeln und Edelsteine abbauen, in der Hauptstadt Regnus über den Rummel schlendern oder Feuerwerk bei saisonalen Events bewundern.

Ab heute könnt ihr auf Steam gratis in Blue Protocol: Star Resonance starten. Wenn’s ein bisschen härter krachen darf, bekommt ihr dort demnächst wahrscheinlich dieses Fantasy-Highlight kredenzt.

Quelle: Steam