Steam: Neues Horror-Spiel geht durch die Decke – „Ein Meisterwerk“

Großen Trommelwirbel gab es vor dem Early Access-Release von R.E.P.O. noch nicht. Doch sobald sich Spieler*innen auf Steam davon überzeugen konnten, wie spaßig das Horror-Spiel tatsächlich ist, setzte der plötzliche Erfolg ein.

Nicht nur kann Indie-Entwickler semiworks sich über beeindrucken hohe Anzahlen an Spieler*innen freuen, auch das Feedback nach den zahlreichen Sessions fällt überaus erfreulich aus.

R.E.P.O. auf Steam mit Erfolgen überschüttet

Über 145.000 Liebhaber*innen von leicht verdaulichem Horror versammeln sich zeitweise im Spiel R.E.P.O. gleichzeitig. Eine Zahl, die verdächtig nach einem kurzzeitigen Platz in den Spitzenreitern der Steam-Charts klingt. Auch mit seinen Bewertungen darf der erst frische Ende Februar 2025 im Early Access erschienene Titel prahlen: 96 Prozent von fast 22.000 Personen bekunden mit einer Weiterempfehlung ihre Begeisterung, wodurch das Gesamturteil „äußerst positiv“ ausfällt.

Spielerisch bietet R.E.P.O. eine auf Koop ausgelegte Grusel-Erfahrung, an der bis zu 6 Teammitglieder gemeinsam teilnehmen können. Ihre Aufgabe ist es, wertvolle Objekte aus angsteinflößenden Umgebungen zu bergen. Dabei seid ihr einer mysteriösen künstlichen Intelligenz, erstellt, die an den Überresten der lang vergessenen Spezies Mensch interessiert ist.

R.E.P.O.: Parallelen zu Lethal Company

Eure Fundstücke sind an die Gesetze der Physik gebunden und müssen daher mit großer Vorsicht transportiert werden. Dieser Balanceakt ist allerdings nicht die einzige Schwierigkeit, denn es warten aggressive Monster darauf, euch Eindringlinge in die Finger zu bekommen. Um alle Hände beim Schleppen mit an Deck zu holen und euch gegenseitig vor den Ungeheuern zu warnen, steht euch der Proximity-Chat als Kommunikationsmittel zur Verfügung.

Der Beschreibung nach erinnert R.E.P.O. stark an Lethal Company, ein Koop-Horror-Game, das mit einer ganz ähnlichen Prämisse auffährt. In den Rezensionen bekunden einige Fans, das Spiel daher erst für eine faule Kopie gehalten zu haben, aber „Es ist nicht Lethal Company“, lautet die häufige Erkenntnis. „Dieses Game ist wirklich ein Meisterwerk„, lobt ein*e Nutzer*in den frischen Horror-Hit mit den lustigen Roboter-Avataren.

Sollte euch der Hype um R.E.P.O. vielleicht sogar Lust auf noch mehr Horror-Erlebnisse machen, findet ihr auf Steam übrigens eine spannende Demo zu einem von The Last of Us und Bioshock inspiriertem Titel.

