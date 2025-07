Steam: Neues Horrorspiel lockt mit beißendem Konzept – schmerzt schon beim Zusehen

Bei der schieren Anzahl an Videospielen, die Woche für Woche erscheinen, fragt man sich ja schon manchmal, ob wir nicht schon langsam alles gesehen haben. Na klar, manche Games sind billige Abklatsche anderer, meist erfolgreicherer Titel. Aber hin und wieder kommt auch ein Spiel um die Ecke, bei dem man – ob vor Ehrfurcht oder Faszination – nur fassungslos mit dem Kopf schütteln kann.

So macht auf Steam sowie dem Online-Auftritt zahlreicher Gaming-Gazetten seit ein paar Tagen der Ausblick auf ein ganz besonderes Schmankerl die Runde, das eure perfide Neugier auf eine Mischung aus Nervenkitzel, purem Ekel und weirdem Game-Konzept kitzeln soll.

Shark Dentist auf Steam: Einmal einem Hai auf den Zahn fühlen

Die Rede ist von Shark Dentist und mit dem Titel ist auch eigentlich die komplette Prämisse des Spiels verraten – wenn man der Beschreibung auf der Steam-Seite glauben mag. Denn ihr spielt eine Zahnärztin für – richtig – Haie. Da die großen Jäger der Meere scheinbar schonungslos alles fressen, was ihnen vor die Futterluke schwimmt, sind die spitzen Hauer nach einer Weile ganz schon malträtiert, abgebrochen, von ekligen Bakterien befallen oder sonst irgendwie in Mitleidenschaft gezogen.

Seht hier den Trailer zu Shark Dentist:

Da reicht es auch nicht mehr, die Dr. Best Ultra herauszuholen, wenn einmal ein tonnenschweres Ungetüm auf eurem Behandlungstisch liegt. Mit euren vorrätigen Betäubungsspritzen schickt ihr den Schnapper in einen blauen Traum und bearbeitet ihn möglichst geschickt mit Skalpell, Bohrer oder Kreissäge – was euch genau zur Verfügung steht, wird in jedem Durchgang zufallsgeneriert.

Der Trailer zeigt schonmal, dass das Horror-Roguelike nichts für schwache Nerven ist: Nicht nur werden Infektionen und Polypen mit detailliertem Ekel verbildlicht, auch erfordert es einige virtuelle Überwindung, Zysten oder Blutblasen aufzustechen – was einem schon beim Zuschauen im Trailer Schauer den Rücken hinab schicken kann.

Dieser demonstriert übrigens auch, was passiert, wenn der Hai erwacht – etwa, weil die Narkose nachlässt oder weil ihr mit eurem Gerät schmerzhaft danebenzielt. Aber wenn ihr jetzt noch lest und immer noch neugierig seid, dann will ich euch das Ende des Videos natürlich nicht spoilern. Schaut es euch an und schubst das Spiel auf eure Wishlist: Shark Dentist ist bald verfügbar. Bis dahin zockt ihr dieses Horror-Game nur noch heute gratis auf Steam.

