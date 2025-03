Steam: Neues kostenloses Horror-Game jetzt herunterladen – 98 Prozent der Spieler lieben es

Wenn ihr neue, kostenlose Spiele sucht, dann stellt sich Steam oft als Goldgrube heraus: Dort veröffentlichen vor allem Indie-Entwickler nämlich regelmäßig kleine Perlen für wenig oder gar kein Geld.

Auch das erst vor einer knappen Woche erschienene Horror-Game The Children of Clay fällt in diese Rubrik: Für eine Gebühr von null Euro bekommt ihr hier eine halbe Stunde düsteren Spielspaß mit Gruselfaktor, der nachhallt. Der Titel ist aber vor allem aufgrund seiner Machart überaus beeindruckend.

Steam: Kostenlos gruseln mit The Children of Clay

Seit dem 7. März auf Steam verfügbar, versetzt euch das kostenlos herunterladbare The Children of Clay in die Rolle eines Archäologen, der ein seltsames Artefakt aus Lehm untersuchen muss. Um das zu tun, könnt ihr das Objekt drehen, mit einer Lupe genauer betrachten und wichtige Vokabeln in zur Hand liegenden Lexika nachschauen. Dabei wird schnell klar: Dieses Artefakt birgt ein dunkles Geheimnis.

Welches das genau ist, wollen wir natürlich nicht verraten, schließlich dauert The Children of Clay nur eine knappe halbe Stunde, sodass ihr es locker flockig zwischendurch einschieben könnt. Neben seiner düsteren Atmosphäre beeindruckt der Gratis-Titel auf Steam auch mit seiner Produktion, denn das Artefakt existiert tatsächlich. Entwickler Balazs Ronyai hat es selbst aus Lehm geformt und mehrfach fotografiert, um es mithilfe von Stop-Motion ins Spiel zu bringen.

Falls euch die Hintergründe zu The Children of Clay interessieren, könnt ihr ein kurzes Making Of auf Steam für 1,99 Euro (beziehungsweise derzeit rabattiert für 1,69 Euro) erstehen, in dem Ronyai verrät, wie genau er das Artefakt geformt, fotografiert und letztendlich in sein Werk implementiert hat. Eine schöne Möglichkeit, den Entwickler zu unterstützen, sollte euch das ja völlig kostenlose Game gefallen haben. Bislang findet es immerhin bei 98% der 200 Spieler*innen, die eine Bewertung verfasst haben, Anklang.

Der Trailer gibt einen kurzen Vorgeschmack:

The Children of Clay ist auch auf dem Steam Deck spielbar, wobei ihr mit ein wenig Fummelei beim Aufrufen und Wegschalten der Tastatur rechnen müsst. Ursprünglich in einem Game Jam entstanden und bei Itch.io erscheinen, findet ihr dort auch die anderen Titel von Ronyai. Falls ihr hingegen noch anderes kostenloses Spielefutter sucht, zeigen wir euch hier acht weitere Titel, die frisch ihren Weg auf Steam gefunden haben.

Quelle: Steam /The Children of Clay, YouTube /Balazs Ronyai