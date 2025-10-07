Steam: Neues kostenloses Spiel fesselt euch jetzt stundenlang – „sehnsüchtig auf den Release gewartet“

Kostenlose Spiele sind bei Steam schon lange keine seltene Erscheinung mehr. Im Wochentakt serviert uns Valves Videospielplattform frisches Futter in Form von taufrischen Titeln. Doch nicht immer verstecken sich hinter den Gratis-Games auch tatsächlich lohnenswerte Optionen.

Dieses Mal sprechen die Bewertungen auf Steam allerdings eine eindeutige Sprache. Das brandneue Freebie, das derzeit seine Fans begeistert, verspricht, auch euch stundenlang vor den Bildschirm zu fesseln. Dafür garantiert mitunter, dass es dem Retro-angehauchten Release bereits vor seinem Sprung auf den PC gelang, seine Anhängerinnen und Anhänger um sich zu scharen.

Steam: Kostenloses Spiel wird auf dem Smartphone bereits seit Jahren rauf- und runtergespielt

Die Neunziger waren ein Segen für alle Freunde der pixeligen Unterhaltungselektronik. Gerade auf dem PC schlugen die Videospiele ein wie Ryus Fäuste in Capcoms legendärer Street Fighter-Reihe. Auch weitere große Namen wie DOOM, SimCity 2000, Command & Conquer oder Half-Life schießen einem nach kurzem Überlegen in den Kopf. Doch auch von einigen kostenlosen Klassikern wie Minesweeper oder Solitaire dürfte jeder Oldschool-Gamer zumindest schon einmal gehört haben. Hier setzt auch das neue Gratis-Game auf Steam an und sorgt für ein paar nostalgische Flashbacks.

Dieses hört auf den Namen Flick Solitaire und stellt eine modernisierte Variante des bekannten Kartenspiels dar, das vor allem die älteren Semester nur selten aus der Hand legen wollen. Hier könnt es ab sofort herunterladen, ohne dabei auch nur einen einzigen Cent löhnen zu müssen. Laut seinem Entwickler ist Flick wie „Solitaire im Vollgas-Modus“, denn ihr spielt klassische Games wie Klondike, Spider oder Pyramid, die von atemberaubenden Indie-Grafiken echter Künstlerinnen und Künstler, „umwerfenden Animationen und einer Atmosphäre, die jedes Mal begeistert“ getragen werden.

Die „pure Solo-Glückseligkeit“, die darüber hinaus versprochen wird, soll in jedes zeitliche Budget passen – völlig gleich, ob man sich ihr nur drei Minuten oder gar drei Stunden lang widmet. Dafür sprechen auch die sich häufenden Bewertungen auf Steam, die allesamt in positiven Tönen von Flick Solitaire schwärmen: „Ich habe auf die Veröffentlichung dieses Spiels gewartet. Ich habe noch nie so schnell auf eine Benachrichtigung geklickt. Ich bin schon jetzt begeistert, keine Beschwerden“, liest man beispielsweise hier.

Weitere schließen sich an: „Ich spiele seit Jahren auf dem Handy und bin so froh, dass es das Spiel jetzt auch hier gibt“, so eine andere Review, während wieder andere die Illustrationen loben und sich dafür aussprechen, dass die dahinterstehenden Künstlerinnen und Künstler unterstützt werden. Ist das klassische Kartenspiel selbst in moderner Ausführung so gar nichts für euch, braucht ihr allerdings nicht verzweifeln: An anderer Stelle haben wir fünf weitere kostenlose Spiele auf Steam für euch parat, die in eine ungleiche Kerbe schlagen.

