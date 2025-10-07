Steam: Neues Rollenspiel stürmt Charts und begeistert Fans – „bester Kauf 2025“

Die Steam-Charts sind ein Auf und Ab: Wie bei einer Achterbahn, nur dass man nie weiß, wer als Nächstes nach oben fährt und wer sich im Tiefenrausch befindet. Digimon Story Time Stranger darf sich bislang aber über einen Höhenflug freuen.

Der neueste Ableger der immerhin seit 1997 existierenden Marke stößt nämlich derzeit auf umfassend gutes Feedback und verkauft sich offenbar wie geschnitten Brot. Ein Blick in die Charts und Rezensionen verrät, wie viel Zuspruch das Rollenspiel nur wenige Tage nach Release bereits erhält.

Digimon Story Time Stranger: So erfolgreich ist das Rollenspiel auf Steam

Wenn wir von Erfolg sprechen, lohnt vielleicht als Erstes ein Besuch in den Verkaufscharts von Steam. Dort sitzt Digimon Story Time Stranger nämlich gerade komfortabel auf dem fünften Platz, hat das Treppchen nur relativ knapp verpasst, sich aber seit der vorherigen Woche um immerhin satte 30 Positionen gesteigert. Angesichts der ersten vier Plätze, auf denen Battlefield 6, Counter-Strike 2, das Steam Deck und EA Sports FC 26 thronen, keine Schande.

Auch auf SteamDB zeichnet sich ein ähnliches Bild ab, denn im Vergleich zu anderen japanischen Rollenspielen steht Digimon Story Time Stranger überaus gut da. Der bisherige Peak an gleichzeitigen Spieler*innen beläuft sich auf 84.458, womit man nur ganz knapp hinter der Genre-Sensation Metaphor: ReFantazio (85.961) zurückbleibt. Schaut man sich die Zahlen von Persona 3 Reload (45.002) und Persona 5 Royal (35.474) an, ist das ein mehr als beeindruckendes Ergebnis.

Lesetipp: Kostenlose Demo zu Digimon Story Time Stranger

Rein finanziell dürften sich Entwicklerstudio Media.Vision Inc. und Publisher Bandai Namco also die Hände reiben. Doch wie sieht es mit der Zufriedenheit der Spieler*innen aus? Nun, auch die tauchen bislang mit Vergnügen in die Spielwelt ab. „Bester Kauf 2025“ und „ein No-Brainer für Fans“ heißt es in den Rezensionen auf Steam und auch die knapp 3.500 Wertungen, davon 86 positiv, sprechen eine klare Sprache.

Als Kritikpunkte fallen vor allem die eher flache Story und das umständliche Management der Digi-Farm auf, was sich mit unseren bisherigen Eindrücken zu Digimon Story Time Stranger deckt. Dafür freuen sich vor allem die Mechaniken und die Auswahl der verfügbaren Digimon über eine Menge Lob. Vorwissen braucht ihr außerdem auch keines, was einer der Gründe für den Erfolg des Rollenspiels sein könnte.

Quelle: SteamDB, Digimon Story Time Stranger auf Steam