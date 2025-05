Steam: Neues Rollenspiel landet schon kurz vor Release auf Platz 2 der Bestseller

Auf Steam hat sich in Windeseile ein brandneues Fantasy-Rollenspiel auf das Treppchen der Topseller-Charts katapultiert. Schon vor dem eigentlichen Release zeigt sich die Community auf Valves Videospieldistributionsplattform begeistert, was sich natürlich auch im bereits angesprochenen Ranking widerspiegelt.

Dabei erscheint Fantasy Life i: Die Zeitdiebin – Entwickler LEVEL5 Inc. Zufolge ein „entspanntes Slow-Life-Rollenspiel“ – erst in wenigen Tagen. Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung steht der Titel bei einer „sehr positiven“ Bewertung, während Rezensenten der Vorabversion in ihren Kommentaren schwärmen.

Steam – Fantasy Life i: Die Zeitdiebin stiehlt noch vor Release die Herzen der Rollenspiel-Fans

Hach ja, wie relaxt die unbeschwerte, magische Insel-Idylle doch sein kann – wären da nicht eure 14 verschiedenen „Leben“, die ihr in Fantasy Life i: Die Zeitdiebin führen könnt. Stellvertretend für verschiedene Berufe, zwischen denen ihr nach Belieben hin und her wechseln könnt, schlüpft ihr also mal in die Haut eines ambitionierten Anglers, während ihr im nächsten Leben die Kochtöpfe und Pfannen schwingt, nur um an einem anderen Tag mit Freundinnen und Freunden in die Wildnis loszuziehen, um Monster zu bekämpfen und eure Insel weiter auszubauen. So wirbt der Steam-Topseller zumindest in seiner Kurzbeschreibung von sich.

Den Trailer findet ihr hier:

Lediglich Chart-Dauerbrenner Counter-Strike 2 thront noch vor dem taufrischen Titel, der seine Veröffentlichung am 21. Mai 2025 feiern darf. Der Gameplay-Loop besteht aus den bereits angeschnittenen Bereichen, ihr baut, sammelt, kämpft und rätselt also was das Zeug hält, während ihr die Geheimnisse der Insel erkundet. Die 14 verschiedenen Berufe reichen von den eher einfachen genannten bis hin zu fantasievolleren wie Magier oder Paladin, doch auch Schmiede und Schreiner finden hier ihre Bestimmung. Wechseln könnt ihr sie jederzeit, was den Abenteueralltag abwechslungsreicher und damit natürlich noch einmal spaßiger werden lässt.

Wollt ihr auch zu den künftigen Insulanern und Insulanerinnen zählen, müsst ihr allerdings erst einmal im echten Leben den einen oder anderen Taler verdienen: Für Fantasy Life i: Die Zeitdiebin werden auf Steam satte 59,99 Euro fällig, allerdings machen die fast durchweg positiven Reviews reichlich Hoffnung darauf, dass sich euer hartverdientes Geld auch bezahlt macht. Könnt ihr es kaum noch erwarten, greift ihr sogar noch ein gutes Stück tiefer in die Tasche: 69,99 Euro werden für die Digital Deluxe Edition fällig, dafür dürft ihr auch schon vor dem eigentlichen Release zocken.

Obwohl die 14 verschiedenen Jobs erst einmal auf einen prallgefüllten Tagesplan schließen lassen, verspricht das Fantasy-Rollenspiel in erster Linie, euch zu entspannen. In den über 90 Prozent positiv gestimmten Reviews liest man ebenfalls davon, spielt sich der Titel doch eher mit einem Fokus auf die Story, während ihr Hunderte an Stunden im spaßigen Grind versenken könnt, um wirklich alles aus ihm heraus zu kitzeln. Lediglich der Koop-Modus fällt negativ ins Gewicht, ist dieser wohl (noch) unausgereift und eher hinderlich. Seid ihr noch unschlüssig, könnt ihr euch an anderer Stelle für kurze Zeit ja erst einmal ein weiteres Spiel auf Steam kostenlos schnappen.

