Steam: Neues Rollenspiel stürmt kurz nach Release auf Platz 1 – „wirklich das Spiel des Jahres“

Auf Steam gibt es einen neuen Spitzenreiter in den Verkaufcharts: Ein brandneues Rollenspiel, auf welches sich Fans seit vielen Jahren gefreut haben, hat in Windeseile die digitale Plattform erobert und grüßt nun von ganz oben.

Allzu überraschend kommt der Erfolg gewiss nicht, denn bereits der Vorgänger hat seinerzeit für ordentlich Wirbel gesorgt. Mit dem aktuellen Erfolg und teils über 100.000 gleichzeitigen Spieler*innen haben wohl aber die wenigsten gerechnet. Geholfen hat sicherlich auch der Preis des neuen RPG-Hits.

Steam: Deltarune ist endlich da – und die Fans feiern es

Viele Jahre hat das zweite Spiel von Undertale-Schöpfer Toby Fox sich Zeit gelassen, aber jetzt ist Deltarune fertig. Zumindest in dem Umfang, dass sich der weitgehend Solo-Dev dazu entschieden hat, Geld zu verlangen. Kapitel 1 und 2 hat es in der Vergangenheit schon als kostenlose Version gegeben, jetzt bekommt ihr das Komplettpaket mit zwei weiteren Episoden auf Steam für rund 24 Euro.

Dass unfassbar viele Spieler*innen nur auf diese Version gewartet haben, zeigt der beachtliche Erfolg: Nur kurz nach Veröffentlichung ist Deltarune auf Platz 1 der Steam-Verkaufcharts hochgeschossen. Konnte dabei unter anderem das ebenfalls heiß erwartete Dune Awakening kurzfristig hinter sich lassen. Am Abend durfte sich der Undertale-Nachfolger anschließend über fast 134.000 gleichzeitige Spieler*innen in der Spitze freuen (via SteamDB).

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Bereits mit Undertale hat Toby Fox unter Beweis gestellt, dass er spannende, witzige, emotionale und vielschichtige Rollenspiele beherrscht. Für Deltarune, was als Parallelgeschichte zum ersten Spiel vermarktet wird, hat er sich extra viel Zeit genommen, um mindestens die gleiche Qualität abliefern zu können. Offenbar hat er das tatsächlich geschafft.

Äußerst positive Bewertungen

Bislang kommt Deltarune bei Steam nach fast 10.000 abgegebenen Stimmen auf sagenhafte 98 Prozent zufriedene Bewertungen – Prädikat „äußerst positiv“, wie es auf der Produktseite vermerkt ist. Ein mehr als nur stabiler Start und tatsächlich lässt sich in den bisherigen Rezensionen kaum Kritik finden.

„Kaum eine Stunde gespielt, und ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich seit langem nicht mehr so viel Spaß mit einem Videospiel gehabt habe“, schreibt beispielsweise SneggeS in seiner oder ihrer Bewertung. „Das ist wirklich das Spiel des Jahres. Vielen Dank an Toby Fox und Temmie Chang für dieses Meisterwerk von einem Projekt“, kommentiert waterkitty68 den Kauf.

„Muss ich überhaupt über dieses Spiel sprechen? Es ist großartig. Kauft es. Kauft es für eure Eltern. Kauft es für deren Eltern. Kauft es für die Kakerlake, die nicht aus eurem Zimmer verschwinden will, aber das ist okay, denn sie wird wahrscheinlich innerhalb einer Woche sterben“, ist der oder die Nutzer*in e& besonders euphorisch.

Im Trailer seht ihr, worum es in Deltarune geht:

Falls ihr also gerade auf der Suche nach einem guten Spiel seid, bekommt ihr offenbar bei Deltarune, welches ebenso für die PlayStation-, Xbox- und Switch-Konsolen veröffentlicht wurde, so einiges geliefert. Alternativ stellen wir euch hier vier Spiele vor, die ihr auf Steam kostenlos bekommt.

Quelle: Steam / @e&, @waterkitty68, @SneggeS, SteamDB