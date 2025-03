Steam: Neues Spiel klettert auf Platz 1 der Wunschlisten – es erscheint schon in wenigen Tagen

Erscheint bereits in Kürze der kommende Kracher aus dem Hause Krafton bei Steam? Das versprechen zumindest die aktuellen Wunschlisteneinträge, die Nutzerinnen und Nutzer auf Valves Videospielplattform hinterlegen können.

Hier zeichnet sich ein klares Bild ab: Binnen kürzester Zeit hat es jetzt ein taufrischer Titel geschafft, an die Spitze der Wishlist-Charts zu klettern und diese nun – nur knapp vor seinem Release – zu dominieren. Wer es noch nicht erahnt: Es geht um die grafisch anspruchsvolle Lebenssimulation inZoi, die den Sims ordentlich Konkurrenz machen will.

Steam: Zur Seite mit den Sims – Auf Platz 1 der Wunschlisten steht jetzt Kraftons lebensechte Life-Sim

Nicht nur hierzulande gilt inZoi als heißer Hype-Hit, auch international scheint die Life-Sim gefragter denn je zu sein. Die Wunschlisten sprechen eine eindeutige Sprache, zählen die Charts auf Steam doch über den gesamten Globus hinweg. Innerhalb von nur einer Woche, nach der Ausstrahlung eines Showcase zu inZoi und dem Release der sogenannte Creative Studio-Demo, durfte sich das Spiel über weitere 50.000 Einträge der Spielerinnen und Spielern auf ihren digitalen Merkzettelchen freuen.

Damit lässt man andere mit Spannung erwartete Videospielvertreter, darunter beispielsweise Elden Ring: Nightreign, Borderlands 4 oder Hollow Knight: Silksong Staub fressen. Zumindest noch für ein paar Tage, denn schon am 28. März ist e so weit und inZoi startet in seinen Early Access.

inZoi selbst verfolgt einen Sims-ähnlichen Spielansatz, was natürlich allein aufgrund des gleichenden Genres auf der Hand liegen sollte. Ihr schlüpft in die Rolle von Designern und Designerinnen, die die Welt gestalten, wie es ihnen gefällt, während sie die vielen interessanten Geschichten selbst erleben, die sich im Laufe der Zeit entwickeln. So beschreiben zumindest die Entwicklerinnen und Entwickler den Titel im Groben und Ganzen.

Ob sich Kraftons bei Steam herbeigesehnter Sims-Konkurrent letzten Endes tatsächlich lohnt und sich den Genrethron unter den Nagel reißen kann, verrät unser Test zu inZoi euch ganz ausführlich. Wünscht ihr euch inZoi ebenfalls, seid bei der Kaufentscheidung aber hin- und hergerissen, helfen wir euch an anderer Stelle, sie zu fällen.

Quellen: Steam