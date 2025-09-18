Steam: Neue Genre-Hoffnung enttäuscht seine Fans – nicht nur der Grafik wegen

„Die Grafik gefällt mir leider gar nicht“ oder „[…] Der Art Style kann Leute abschrecken“, sind kritische Wortmeldungen, die zu einem jüngst veröffentlichten Sportspiel aus dem Hause EA durchs Internet flattern. Adressat der kritischen Stimmen ist das Skateboarding-Spiel skate. von Developer Full Circle, welches seit dem 16. September komplett kostenlos im Early Access verfügbar ist – nicht nur auf Steam, sondern auch für PlayStation 5 & 4 und Xbox Series.

Enttäuschenderweise überzeugt diese Tony Hawk-Alternative mitnichten auf ganzer Linie. Häufig geäußerte Kritikpunkte sind die Cartoon-artige Ästhetik, uninteressant gestaltete Maps oder eine unpräzise Steuerung. Dennoch gibt es Gründe, wieso Fans von halsbrecherischen Sportspielen mit Vorliebe für heiße Bretter hier aufs Board steigen sollten.

Neues Skateboarding-Game von EA erleidet Bruchlandung

Was so euphorisch in der Steam-Bekanntmachung mit „Die nächste Evolution von skate. ist hier im Early Access“ begann, hat auf Valves Vertriebsplattform bislang für eine gerade mal ausgeglichene Bewertung ausgereicht. Ihr Wertungsurteil abgegeben haben bisher rund 6.300 Spieler*innen (Stand: 17. September, 15 Uhr) – wobei wie vorerwähnt häufig die einem Trickfilm ähnelnde, optische Gestaltung moniert wird, aber auch Steuerung oder Map-Design werden kritisch beäugt. Deutlich wohlwollender ist die Sache hingegen auf der Konsole ausgefallen.

Early-Access-Trailer zum Spiel:

Ein Blick in den PlayStation Store verrät: Hier schneidet skate. bezogen auf die Wertungen bis dato deutlich besser ab. Immerhin konnte das Skateboard-Spiel auf den Plattformen PlayStation 5 & 4 bis dato 3,88 von maximal 5 Sternen einsammeln – basierend auf insgesamt über 4.300 User-Bewertungen. Da es sich wie gesagt um einen Vorabzugang zum Spiel handelt, ist anzunehmen, dass sich die Entwickler*innen gerade dem Feedback aus der Community annehmen, um ein bestmögliches Spielerlebnis aufzubereiten. Bleibt die Frage: Was gibt’s in skate., abgesehen von pfeilschnellen Rollbrettern?

Der spielerische Fokus von skate. liegt einerseits wenig überraschend auf dem virtuellen Skateboarden – dabei geht’s auf den Boards, die den Skate-Spaß bedeuten, durch die Straßen der fiktionalen Stadt San Vansterdam. Mehr noch: Ihr könnt die Stadt sogar abseits der Bretter erkunden, also zu Fuß. Andererseits liegt der Schwerpunkt ganz klar auf Online-Multiplayer. Sprich: Wer auf eine intensive Einzelspieler-Erfahrung aus ist, wird hier sehr wahrscheinlich enttäuscht den Skatepark verlassen.

Ob ihr den weniger wohlgesonnen Stimmen zu EAs neuestem Skateboard-Spiel beipflichtet, oder doch vor lauter Ollies, Kickflips und Grinds & Slides den Asphalt zum Glühen bringt, könnt ihr ab sofort auf Steam und im PlayStation Store mit dem Early Access von skate. komplett kostenlos herausfinden. Apropos Geschwindigkeit auf Rädern: Richtig rasant wird’s auch bei der PS5-Version einer beliebten Rennspiel-Reihe.

