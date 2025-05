Steam: Neues Strategiespiel für Fans von Frostpunk & Co. – für kurze Zeit im Angebot

Bei all den großen Videospielveröffentlichungen und -ankündigungen können kleinere Titel schnell einmal unter den Tisch fallen. Dabei erscheinen wöchentlich neue Spiele auf Steam und anderen Plattformen, die vielen Liebhaber*innen bestimmter Genres gefallen könnten.

Seit der vergangenen Woche könnt ihr da unter anderem ein Retro-Horror-Adventure und eine pixelige Farming-Sim starten, aber auch eine schaurig-bedrückende Taktik-Simulation für Fans von Frostpunk und ähnlichen Strategie-Perlen.

Steam: Dystopisches Strategiespiel Anoxia Station startet

Seit vergangenem Freitag ist Anoxia Station auf Steam verfügbar und entführt Spieler*innen in ein Jahr 1988, das jedoch mehr wirkt, wie eine dystopische Zukunftsvision. Die Menschheit leidet unter immer schlechteren Lebensbedingungen, nachdem der Ausbruch eines Supervulkans weite Teile der Erde unbewohnbar bemacht hat. Ihr leitet die Geschicke von Bergleuten, die in kilometertiefen Stollen nach Erdöl bohren – der vielleicht wichtigsten Ressource der dezimierten Menschheit.

Seht hier den Trailer zu Anoxia Station:

So bedrückend diese Ausgangssituation klingt, so präsentiert sich auch das Spiel. Optisch in gedeckten Grau- und Sepia-Tönen gehalten baut ihr eure unterirdische Station inmitten von bröckeligen Felsformationen und unnatürlich großen Pilzen. Die verlassene Anoxia Station will auf Vordermann gebracht werden – denn eure Hoffnung sind die Anzeichen auf ein großes Rohstoffvorkommen.

Eure Gegner sind die Zeit – denn während eurer Forschung darf der kontinuierliche Abbau nicht aufhören –, intensive Hitze, Strahlung und nicht zuletzt auch gigantische Würmer und Insekten. Ein Desaster ist quasi unausweichlich – und ihr müsst mit der Zeit immer schwierigere und schwerwiegendere Entscheidungen treffen.

Anoxia Station von Entwickler Yakov Butuzoff und Publisher Abylight Studios ist bei Steam derzeit mit einem Rabatt von zehn Prozent ausgezeichnet und kostet für kurze Zeit 13,49 Euro. Das Angebot gilt bis zum 23. Mai. Wenn ihr euch für eingangs erwähntes Horror-Adventure interessiert, schaut doch einmal hier vorbei.

Quellen: Steam, Youtube / Abylight Studios