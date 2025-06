Steam: Neues Strategiespiel für unter 3 Euro begeistert Gamer – „wirklich clevere Lösungen“

Steam versorgt und verzaubert Spieler*innen immer wieder nicht nur mit den neuesten Blockbuster-Titeln, sondern auch hier und da mit Überraschungs-Hits. Nicht selten können Indie-Spiele mit ungewöhnlichem Ansatz und neuartigem Spielerlebnis Fans für sich gewinnen.

Eines davon ist Tower Wizard, das erst vor wenigen Tagen erschienen ist, aber schon eine beachtliche Zahl an Gamer*innen überzeugen konnte. Das magische Strategiespiel mit Ressourcenmanagement und reduzierter Grafik ist darüber hinaus noch ein echter Schnapper.

Tower Wizard auf Steam überzeugt Spieler*innen

In Tower Wizard müsst ihr einen magischen Turm bauen, dabei aber klug mit den euch zur Verfügung stehenden Rohstoffen umgehen. Ihr lernt dabei selbst magische Fähigkeiten, beschwört euch behilfliche spirituelle Kräfte und baut euch so den Weg nach oben – sowohl bildlich gesprochen als auch im Hinblick auf eure Kräfte. Erst am 19. Juni ist das Spiel auf Steam erschienen und konnte in den wenigen Tagen schon über 1.000 Bewertungen sammeln.

Davon zeigen sich 98 Prozent positiv – für die Kürze der Zeit also ein nicht unerheblicher Erfolg für das Spiel aus der Feder von Indie-Entwickler Barribob. „Wirklich clevere Lösungen“, heißt es in den Bewertungen unter anderem. Der nette Sound und das belohnende Gefühl beim Fortschritt werden ebenfalls positiv hervorgehoben. Auch die kurze Spielzeit von drei bis vier Stunden werden als passend angesehen; entsprechen bekommt ihr das Spiel schon für unter drei Euro.

Entwickler Barribob beschreibt Tower Wizard als schrittweises Aufstiegsspiel mit jeder Menge Upgrades und einzigartigen Mechaniken. Es gibt ein Prestige-System, das zur Wiederholung animiert, bei dem ihr noch schneller vorankommt. Auf Steam bekommt ihr diese Woche noch für zehn Prozent weniger an das Spiel (was bei dem Preis allerdings nur 30 Cent ausmacht). Ebenfalls auf Steam könnt ihr euch jetzt diesen Emulator gönnen, der NES-Spiele in wahre 3D-Wunder verwandelt.

