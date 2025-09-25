Steam: Neues Update ist jetzt draußen und Nutzer machen sich sofort drüber lustig

Was lange im Brutkasten der Beta-Phase vor sich hin gereift ist, wird nun endlich im fertigen Stadium auf die breite Masse losgelassen: Ein neues Steam-Update ist nun offiziell online gegangen. Wer schon bei der Testung mitgemischt hat, wird von den Inhalten nicht überrascht sein, aber die meisten Nutzer*innen sehen diese jetzt zum ersten Mal.

In einer Diskussion über das Thema kristallisiert sich ein Eindruck heraus: Die Plattform will sich mit der Überarbeitung vor allem den Bedürfnissen einer Zielgruppe anpassen, was außerhalb dieser nicht unbedingt gut ankommt und mit Sarkasmus quittiert wird.

Steam poliert sich auf für Mobilgeräte

Wo sonst trifft man sich angeregt austauschende Internet-Communitys zu allen Themenfeldern an, wenn nicht auf Reddit. Dort ist gerade ein kürzlich geposteter Beitrag hoch im Kurs, in dem Steams neues Shop-Menü im Rampenlicht steht. Einer der Kommentare mit dem meisten Zuspruch in Form von Upvotes deutet auf ein ganz bestimmtes Problem mit diesem hin: „Danke Valve, ich bin eine Oma, die Steam auf einem gigantischen alten Touchscreen-Tablet von Samsung benutzt“.

Was dogdillon damit wahrscheinlich ausdrücken möchte, bringt ein*e andere*r Nutzer*in etwas klarer auf den Punkt: „Ein weiteres Update, das es auf dem PC schlechter macht, um sich Mobile-Nutzung zu widmen. Größere Icons, weniger Information, mehr Klicks bei der Navigierung der Menüs“. Unverständnis herrscht vor allem deshalb, da der Zugriff über Mobilgeräte eigentlich nicht Vorrang für Steam haben sollte, da hierüber nur eine Verwaltung möglich ist, kein Spieledownload oder gar -start.

Nicht alle Änderungen gehen jedoch in diese Richtung, beispielsweise hat Valve die Suchfunktion verbessert, wodurch nun Features wie beliebte Suchbegriffe, kürzliche Suchanfragen, eine erweiterte Suche und andere Stichworte als nur Spielenamen über das Textfeld mit der Lupe verfügbar sind. Neues gibt es auch mit den drei Untermenüs Durchstöbern, Empfehlungen und Kategorien, die jeweils Spiele nach unterschiedlichen Punkten wie zum Beispiel der Passung zu bereits gespielten Titeln oder der Zugehörigkeit zu Rabattaktionen zusammenfassen.

