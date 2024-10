Steam Next Fest: 7 kostenlose Demos, die es nur noch dieses Wochenende gibt

Als wäre der Oktober nicht ohnehin schon voll mit neuen Spielen, findet in dieser Woche auch noch die nächste Ausgabe des Steam Next Fest statt. Das heißt: Unzählige Demos zu kommenden Spielen, die ihr völlig kostenlos ausprobieren könnt.

Angesichts der inhaltlichen Hülle und Fülle, die das Festival in aller Regelmäßigkeit bietet, ist es schwer, den Überblick zu behalten. Aber keine Sorge: Falls ihr zwischen Metaphor ReFantazio und dem neuen Life is Strange noch Zeit findet, haben wir für euch sieben tolle Demos rausgesucht, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Steam Next Fest mit Delta Force als Battlefield-Erbe

Während das neue Battlefield noch mindestens ein Jahr auf sich warten lässt, muss man als Fan der Shooter-Reihe nicht unbedingt Trübsal blasen. Mit Delta Force entsteht nämlich derzeit bei Tencent ein überraschend unterhaltsamer Konkurrent, der DICE durchaus unter Druck setzen könnte – und ihr könnt ihn jetzt beim Steam Next Fest ausprobieren.

Dabei ist Delta Force eigentlich nicht unbedingt ein reiner Battlefield-Klon. Sondern viel mehr als das: Es ist Singleplayer-Kampagne, Extraction-Shooter und Battlefield-Multiplayer in einem Paket. So zumindest ist der Plan, aber noch ist der vielversprechende Titel nicht fertig. Er soll allerdings noch dieses Jahr im Early Access erhältlich sein.

Im Rahmen der aktuell kostenlosen Demo könnt ihr immerhin schon einmal einen Blick auf den Eroberungs- und Extraction-Modus werfen. Bis zum 21. Oktober steht die Multiplayer-Gratis-Runde für euch zur Verfügung und Battlefield-Fans sollten ihr auf jeden Fall eine Chance geben.

Supervive: Wenn LoL langsam langweilig wird

Ihr seid schon seit einer Ewigkeit in League of Legends gefangen, aber braucht langsam mal frischen Wind? Dann versucht euch im Rahmen des Steam Next Fests doch an Supervive, welches von ehemaligen Riot Games-Angestellten entwickelt wird.

Wir konnten bereits vor einigen Monaten einen ersten Blick auf den vielversprechenden Mix aus MOBA, Battle Royale und Helden-Shooter werfen, aber seitdem hat sich einiges getan. Es gibt neue Held*innen, das Tutorial und das Interface wurden grundlegend überarbeitet, Synchronsprecher*innen wurden implementiert und einiges mehr.

Wen es in den Fingern juckt, ein Hardcore-PvP-Spiel neu auszuprobieren, der darf sich Supervive zumindest im Zuge der Demo nicht entgehen lassen. Stellt euch nur darauf ein, dass die ersten Matches ein wenig überfordernd sind.

Commandos Origins: Das Erbe von Mimimi Games

Mit Shadows Tactics, Desperados 3 und Shadow Gambit hat das Münchner Studio Mimimi Games bis 2023 bewiesen, dass Echtzeit-Taktik nicht ausgestorben ist. Leider haben die Entwickler*innen dennoch mittlerweile ihre Pforten geschlossen, aber das Genre steht damit nicht wieder vor dem Aus. Ganz im Gegenteil: Mit Commandos Origins steht der nächste Pionier vor einem Comeback.

Der entsteht interessanterweise auch in Deutschland, genauer gesagt in Darmstadt bei den Claymore Game Studios. Die gehören zu Kalypso Media und werkeln seit geraumer Zeit an einer Fortsetzung der Commandos-Reihe aus den späten 90er- und frühen 2000er-Jahren. Die Demo enthält allerdings noch keine Einblicke in die Kampagne, sondern umfasst eine speziell für den Gratis-Zeitraum angefertigte Mission, bei der ihr den Green Beret und den Marine kommandiert.

Ziel ist es, eine Radarstadion der Deutschen Wehrmacht zu sabotieren. Dafür müsst ihr wie gewohnt taktisch vorgehen, eure Spezialfähigkeiten nutzen und vor allem schleichen. Wie in früheren Teilen ist die direkte Konfrontation nicht unbedingt die beste Lösung. Aber das könnt ihr mit der kostenlosen Demo von Commandos Origins selbst herausfinden.

Windblown: Das Dead Cells-Studio ist zurück

Mit Dead Cells gelang Motion Twin einer der größten Indie-Roguelite-Erfolge der letzten Jahre. Nun wagt sich das französische Studio erneut an das Genre, wandert aber trotzdem auf frischen Pfaden: Windblown bietet 3D-Grafik, setzt auf ein rasantes Movement und ist darüber hinaus auch für Koop-Ausflüge ausgelegt.

Zwei der drei Punkte könnt ihr in der kostenlosen Demo im Rahmen des Steam Next Fest bereits ausprobieren. Denn die Probeversion von Windblown umfasst das erste Biom inklusive der Möglichkeit, verschiedene Builds auszuprobieren. Darüber hinaus dürft ihr euren Speicherstand sogar übernehmen, wenn ihr die Early Access-Version ab dem 24. Oktober erwerbt.

Zu guter Letzt gibt es sogar noch ein kleines Schmankerl: Wenn ihr die Demo von Windblown startet, schaltet ihr einen exklusiven Skin frei. Ihr müsst dafür keine Herausforderung absolvieren, sondern bekommt diesen direkt ins Inventar geschleudert.

The Precinct: Polizei-Simulation als Immersive Sim

Die vielleicht größte Überraschung des aktuellen Steam Next Fests ist The Precinct, welches sich selbst als „Liebesbrief an klassische Polizeifilme“ versteht. Dahinter steckt aber mehr als nur ein weiterer Berufssimulator, sondern ein wirklich vielversprechendes Sandbox-Spiel, welches sogar ein klein wenig an GTA erinnert.

Aber worum geht es überhaupt? Als Spieler*in schlüpft ihr in The Precinct in die Rolle eines Polizisten, um die Bürger*innen der fiktiven Stadt Avernos in den 80er-Jahren zu beschützen. Das umfasst Patrouillen, das Ausstellen von Strafzetteln, aber auch den Kampf gegen Klein- und Großkriminelle sowie halsbrecherische Verfolgungsjagden. All das präsentiert in einer Neon-Noir-Optik, die sich schlicht als atmosphärisch einstufen lässt.

Die Demo fällt zwar relativ kurz aus, hinterlässt aber dennoch einen positiven Eindruck. Fraglich bleibt natürlich, ob das Sandbox-Konzept auch über eine längere Zeit zu begeistern weiß oder sich der Spaß schnell abnutzt. Aktuell solltet ihr aber The Precinct auf jeden Fall einmal ausprobieren.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – Rogue-Schildkröten

Einst in der Apple Arcade gestartet, schaffte Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate im Juli den Sprung auf die Nintendo Switch. Nun steht der Steam-Release bevor und ihr könnt vorher noch einen kostenlosen Blick riskieren.

Die Demo der Arcade-Action ist zwar ebenfalls nicht allzu lang, lässt euch aber am Ende bereits beurteilen, ob euch das etwas seichtere Hades-Gameplay zusagt. Denn ja, Splintered Fate ist ein Roguelite, bei dem ihr aber sogar mit bis zu drei Freund*innen losziehen könnt. Das Tempo ist dabei stets hochgehalten, die Action sehr direkt und vor allem ist alles bunt und voller Effekte.

Falls ihr die Turtles mögt: Ladet euch auf jeden Fall die Demo bei Steam herunter. Immerhin wird es bis zur Videospielumsetzung von The Last Ronin noch eine ganze Weile dauern.

Warside: Wer Advance Wars vermisst

Wargroove und Wargroove 2 haben bereits das Advance Wars-Feeling auf den PC gebracht, aber waren in einem mittelalterlichen Szenario angesiedelt. Wer hingegen lieber mit Panzern, Helikoptern und Infanterie die rundenbasierten Strategie-Gefechte erleben möchte, kommt möglicherweise mit Warside auf seine oder ihre Kosten.

Dabei handelt es sich ganz nüchtern betrachtet fast schon um eine Kopie der bekannten Nintendo-Reihe. Warside sieht Advance Wars verdammt ähnlich, fällt aber insgesamt beim Design etwas weniger verspielt aus. Dennoch ist die Inspiration mehr als nur deutlich zu sehen.

Mit der Demo könnt ihr selbst feststellen, ob man auch spielerisch der Vorlage das Wasser reichen kann. Allerdings lediglich im 1v1-PvP-Modus, sprich, ihr müsst gegen eine andere*n Spieler*in ran. Dennoch zeigt sich das Potenzial von Warside, auch wenn bis zum geplanten Release im Januar 2025 noch ein wenig zu tun ist. Laden könnt ihr Warsides Probeversion übrigens über die folgende Steam-Seite.

Das war es erst einmal mit unseren Demo-Empfehlungen rund um das Steam Next Fest. Wir wühlen uns jetzt noch weiter durch die unfassbar riesige Bibliothek. Habt ihr eventuell einen Geheimtipp parat? Verratet ihn uns gerne in den Kommentaren. Andernfalls findet ihr hier noch heraus, warum sich bei Steam für deutsche Spieler*innen bald ein wichtiges Detail ändert.

Quellen: Steam, YouTube / Delta Force Game, Kalypso Media, Motion Twin, Kwalee Gaming, Super Evil Megacorp, Lavabird Games