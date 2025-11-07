Steam: Nicht mal 2 Euro kostet euch jetzt ein äußerst positiv bewerteter Titel – „Fantastisches Spielerlebnis“

Sich durch die momentan gültigen Rabatte auf Steam zu wühlen, kann schon mal dem Griff in die Grabbelkiste im Einzelhandel gleichen. Ob wirklich etwas Gutes dabei ist, sieht man erst, wenn man den großen Fang zwischen den für sich persönlich eher uninteressanten Angeboten herauszieht.

Um euch die Suche danach etwas zu erleichtern, haben wir für euch einen besonders lohnenswerten Rabatt rausgesucht, der hoch im Kurs steht, Spielspaß zu bereiten, welcher das Geld mehr als wert ist. Immerhin steht dieser mit äußerst positiven Bewertungen in Verbindung und ist außerdem ganze 80 Prozent stark.

Steam: Game Dev Tycoon wird zum neuen Tiefstpreis rausgehauen

Wartet ihr jetzt schon ungeduldig darauf, was ihr in euer Suchfeld bei Steam eintippen müsstet, um auf besagtes Angebot zu stoßen, hier die Auflösung: Gemeint ist das Spiel Game Dev Tycoon. Beschreiben lässt es sich als Simulation von Videospielmanagement. Eure Aufgabe besteht darin, Eckpunkte wie das Genre, den Namen, die Zielgruppe oder Prioritäten von etwa Story gegenüber Gameplay einzustellen und anschließend Erfolg beziehungsweise ausbleibenden Erfolg auszuwerten, damit ihr eure Strategie entsprechend anpassen könnt.

Mit den erwirtschafteten Ressourcen treibt ihr euer Studio voran, stellt neue Leute ein, erforscht neue Spieletypen oder investiert in Marketingkampagnen. Eure Laufbahn folgt dabei der Geschichte der Industrie, ihr startet in den 80ern und arbeitet euch durch die Jahre neuer technologischer Entwicklungen und Geräte.

In den Bewertungen auf Steam wird Game Dev Tycoon schwer gelobt. Ganze 95 Prozent der über 43.000 Rezensionen sind positiver Natur (Stand 6. November 2025). Pickt man beispielhaft eine davon heraus, könnte man auf folgende Worte stoßen: „Fantastisches Spielerlebnis für Gaming-Enthusiasten! […] Dieses Spiel ist einfach ein absolutes Meisterwerk und ein Muss für alle, die sich für die Welt der Videospiele interessieren“.

Jetzt wird der dicke Daumen nach oben aus der Community noch um einen weiteren guten Grund ergänzt, Game Dev Tycoon anzuschaffen: Noch bis zum 17. November kostet es euch statt der sonst fälligen 9,49 Euro lediglich 1,89 Euro. Günstiger wurde der Titel zuvor nie angeboten, und das Spiel ist schon stolze 12 Jahre alt. Belasst ihr das Kleingeld gerade allerdings lieber im Sparschwein, könnte euch stattdessen ein neues Gratis-Game auf Steam mit einer Videospiellegende interessieren.

Quellen: Steam / Game Dev Tycoon