Steam: Nur 11,99 Euro – meistverkauftes Spiel von 2023 bekommt ihr gerade zum Tiefstpreis

Auf Steam ist erwartungsgemäß wieder einmal einer der großen saisonalen Rabattaktionen aufgeschlagen: Im Autumn Sale könnt ihr euch noch bis nächste Woche supergünstig mit neuen Spielen eindecken, teilweise mit bis zu 90 Prozent Rabatt.

Ein auffälliges Angebot entfällt dabei auf Hogwarts Legacy, das zum Tiefstpreis verfügbar ist. Das Action-Adventure im Harry Potter-Universum war 2023 das meistverkaufte Videospiel und begeistert auch heute noch viele Fans. Wer immer noch nicht auf der Zauberschule eingeschrieben ist, kann das jetzt für eine geringe Gebühr nachholen.

Hogwarts Legacy: Dieser Rabatt ist fetter als der Hausgeist von Hufflepuff

Über Hogwarts Legacy muss man ja eigentlich gar nicht mehr viel sagen: Ihr kommt als Schülerin oder Schüler in einem höheren Jahrgang auf die berühmte britische Zauberschule. Dort lernt ihr alles über die typischen magischen Schulfächer, die Fans schon aus den Büchern und Filmen bekannt sind: Verteidigung gegen die Dunklen Künste, Kräuterkunde, Zaubertränke und so weiter. Gleichzeitig entspinnt sich aber auch eine mysteriöse Story um düstere Zauberer und gerissene Kobold-Gauner.

So interessant und unterhaltsam wie in nur wenigen anderen Spielen gestalten sich jedoch Nebenaktivitäten und die Erkundung der Spielwelt: Ihr könnt Ausflüge nach Hogsmeade unternehmen, um rätselhafte Trankzutaten zu kaufen oder euch einen Becher Butterbier im Drei Besen zu genehmigen, trefft Mitschüler*innen in den Korridoren des Schlosses zum geheimen Duellierklub oder nächtlichen Einbrüchen in die Bibliothek, streift durch die Ländereien um Hogwarts und könnt natürlich auch auf dem Besen eine rasante Spritztour hinlegen.

Lesetipp: Das ist der Hogwarts-Express in der neuen Harry Potter-Serie – doch eine Sache läuft noch schief

Hogwarts Legacy war im Jahre 2023 das meistverkaufte Spiel des Jahres (in Deutschland immerhin Rang 2 hinter EA Sports FC 24) und beschäftigt auch über zweieinhalb Jahre nach Release regelmäßig eine treue Spielerschaft auf Steam und Co. Das wird wahrscheinlich auch mindestens bis zum Erscheinen eines kolportierten Nachfolgers so bleiben.

Auf Steam könnt ihr noch während des Autumn Sales bis zum 6. Oktober Hogwarts Legacy für schlappe 11,99 Euro kaufen – günstiger war das Spiel noch nie. Wer wissen will, welches berühmte Franchise jetzt ein Stückchen von dem Kuchen abhaben und in Konkurrenz zu Hogwarts Legacy treten möchte, sollte hier einmal vorbei gucken.

Quelle: Steam