Steam: Nur 16 Euro – gefeiertes Rollenspiel von 2025 jetzt zum Tiefpreis sichern

Halloween ist vorbei und damit verlöschen nicht nur die Kürbiskerzen, auch das Sonnenlicht zieht sich langsam in seine Winterpause zurück. Was gibt es angesichts dessen Besseres als die dunklen Tage mit einem guten Rollenspiel zu verbringen?

Passenderweise lockt auf Steam jetzt ein besonders günstiges Angebot: Für nur 16,41 Euro schnappt ihr euch einen Genre-Vertreter, der nicht nur erst Anfang des Jahres erschienen ist, sondern auch überaus positiv bewertet wird. Ein dritter Hinweis: Ihr solltet ein Faible für den Weltraum haben. Na, klingelt es schon?

Rollenspiel Citizen Sleeper 2: Starward Vector bei Steam im Sonderangebot

Gemeint ist natürlich weder Bethesdas Starfield, das bereits 2023 erschien, noch Star Citizen, vermutlich niemals fertig wird. Sondern? Klar, Citizen Sleeper 2: Starward Vector natürlich. Das Rollenspiel stammt wie der Vorgänger vom Entwicklerstudio Jump Over the Age und ist seit letztem Januar erhältlich. Noch kein Jahr alt also und trotzdem schon um saftige 33 Prozent reduziert – mit 16,41 Euro derzeit auf den bisherigen Tiefpreis bei Steam.

Ein Grund zuzuschlagen? Wenn ihr eine oder noch besser mehrere der kommenden Fragen mit Ja beantwortet, unbedingt. Ihr mögt die Weiten des Weltalls als Setting, braucht aber nicht unbedingt Aliens oder andere Schrecken der schwarzen Leere? Ihr scheut euch nicht vor Textwänden, wollt knüppelharte Entscheidungen treffen und sowohl euer Schicksal als auch das anderer Charaktere beeinflussen?

Zumindest spielbar auf dem Steam Deck:

Und Ihr habt kein Problem damit, auch mal zurückzustecken und empfindet Stress und Druck in einem Rollenspiel nicht als Abschreckung, sondern als Motivator? Das alles sind nämlich Parameter, die schon den Vorgänger definiert haben und auch bei Citizen Sleeper 2: Starward Vector wieder zum Einsatz kommen. Als flüchtiger Androide müsst ihr euch nämlich jeden Tag genau überlegen, welchen Aufgaben ihr nachgeht und dabei auf das Würfelglück hoffen.

Unabhängig vom Inhalt dürfte auch der besondere Artstyle des Titels einen Anreiz zum Kauf bieten, bei dem handgezeichnete Figuren auf detailverliebte Raumschiffkonstruktionen treffen. Nicht umsonst ist es auf unserer Liste der wichtigsten Rollenspiele des Jahres gelandet. Sind euch auch die noch bis zum 12. November geltenden 16,41 Euro zu teuer, werdet ihr vielleicht eher mit diesen kostenlosen Games auf Steam glücklich.

