Steam: Nur 2,69 Euro – Komplette Entspannung mit diesem Kult-Charakter zum Schnäppchenpreis

Manchmal muss man gar nicht durch düstere Fantasy-Welten streifen und turmhohe Monster besiegen, mit einer Gruppe Krieger und Paladine durch dunkle Höhlen schleichen, um nach noch wertvollerem Loot zu suchen, oder sich in stressigen Kriegsgefechten gegenseitig die Maschinengewehrkugeln um die Ohren ballern.

Nein, manchmal müssen Videospiele gar nicht laut, actionreich, wild und ein einziger Nervenkitzel sein. Manchmal möchtet ihr euch bestimmt auch entspannen, in eine gemütliche Welt fliehen und einfach eure Ruhe haben, auch wenn ihr euren Steam-Client gestartet habt.

Komplett abschalten mit Comfy Girl: Lofi Companion auf Steam

Dabei hilft euch jetzt das Spiel – oder vielleicht besser gesagt: die Beschäftigung – Comfy Girl: Lofi Companion. Angelehnt an das wohl bekannte Lofi-Girl aus so vielen entsprechenden Musik-Playlisten. Mit ihr könnt ihr nun entspannen, einem stressfreien Alltag nachgehen, Freund*innen besuchen und allerlei Sammelkram einheimsen. Dabei ist das Spiel, das jetzt neu auf Steam erschienen ist, sehr bedacht darauf, dass es keinen Zeitrahmen gibt, in dem ihr etwas erledigen müsst, und keine Highscores, denen ihr nachjagen müsst.

Gegenstand von Comfy Girl: Lofi Companion ist es, euer Zimmer zu einem gemütlichen Rückzugsort umzugestalten. Denn es geht doch nichts über ein Zuhause, in dem man gerne Zeit verbringt, abschalten kann und auch alleine nie einsam ist. Von Möbeln wie weichen Sitzsäcken und geräumigen Sofas über Dekorationen wie Poster und Lichterketten bis zu verschiedenen Pflanzen könnt ihr euren privaten Cozy Space nach Belieben gestalten.

Lesetipp: Dieses Spiel hat das Cozy Game-Genre revolutioniert

Natürlich könnt ihr euch auch einen flauschigen Gefährten dazu holen, ob Hund oder Katze, aber auch Pinguin oder Koala. Ihr sammelt bequeme und stylische Outfits, entspannt euch bei kleinen Mini-Spielen wie Trivia-Quiz oder Skizzen zeichnen, lasst die entspannenden Lofi-Beats auf euch wirken und besucht eure Großmutter oder beste Freundin Zoe.

Der von Studio Ghibli inspirierte und handgezeichnete Look passt perfekt zum Cozy Genre und dürfte so manchem dabei helfen, ohne Winter Blues in die kalte Jahreszeit zu starten. Comfy Girl: Lofi Companion ist gerade für nur 2,69 Euro bei Steam erhältlich. Ganz umsonst bekommt ihr seit heute sogar diesen Rollenspiel-Kracher.

