Steam: Nur 3 Euro – Diesen absoluten Spielehit sichert ihr euch jetzt zum Tiefstpreis

Nicht gerade lang war der diesjährige Sale zum Herbst auf Steam aktiv. Einige Spieler*innen sind mit Sicherheit wieder in die Falle getappt, ihren offenen Warenkorb zu lange garen zu lassen, bevor dieser sich von der Begleitung seiner Rabatte verabschieden musste.

Aber das ist noch lange kein Grund zum Verzagen. Immerhin beschränken sich Angebote nicht nur auf die großen Aktionszeiträume, sondern tauchen rund ums Jahr auf. Kürzlich hat es einen alteingesessenen Spielehit getroffen, den ihr jetzt zu dessen bisher tiefstem erreichten Preis abstauben könnt.

Just Cause 3 gibt es auf Steam für kurze Zeit unter 3 Euro

Werft ihr einen Blick auf die Shopseite von Just Cause 3, enthüllt es sich euch als das umschriebene, sehr beliebte Videospiel, welches auf der Plattform aktuell für besonders wenig Geld zu haben ist. Dank einem Rabatt von satten 85 Prozent senken sich die Kosten kurzzeitig von 19,99 Euro auf 2,99 Euro. Das gilt noch bis zum 16. Oktober, dem Tag, an dem sich die Reduzierung wieder aufhebt.

Gleiches trifft im Fall der DLCs Sky Fortress Pack und Mech Land Assault, die in dieser Zeit statt 11,99 Euro 3,59 Euro von euch verlangen. Und ebenso verhält es sich mit dem Zusatzinhalt Air, Land & Sea Expansion Pass, dieser ist allerdings von 14,99 Euro auf 3,74 Euro runtergesetzt. Und nicht nur der dritte Teil der Reihe darf sich über Prozente freuen, Teil eins bekommt ihr für 0,97 Euro und dessen Nachfolger für 1,49 Euro, die Deadline ist auch hier dieselbe.

Spielerisch erwartet euch in Just Cause 3 auf Steam eine riesige Open World mit mehr als 1.000 Quadratkilometern Raum zum Austoben. Diese lässt sich per Fallschirm in der Luft, Sportwagen zu Lande, Speedboot zu Wasser – und beim freien Tauchen sogar darunter – erkunden. Auf diesen Touren lautet euer Ziel mit einem vielfältigen Waffenarsenal ordentlich Action in Gang zu bringen und „so kreativ und explosiv wie möglich Chaos anzurichten“, so die Beschreibung des Spiels.

Der Titel aus 2015 kommt in seinen Bewertungen ziemlich gut weg, ist über 123.000 von Spieler*innen rezensiert worden, von denen 84 Prozent ihren Daumen für Just Cause 3 in die Höhe recken (Stand 8. Oktober 2025) und Worte verlieren wie: „Ein Spiel, das genau weiß, was es sein will – und das mit voller Wucht liefert“. Für wen das nach einer guten Zeit klingt, der oder die sollte das Ende des Angebots nicht aus den Augen verlieren. Weniger Druck habt ihr hingegen, wenn ihr euch vier der neusten Gratis-Games auf Steam besorgen wollt.

Quellen: Steam / Just Cause 3