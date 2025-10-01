Steam: Nur 57 Cent – dieses „clevere Spiel mit hohem Suchtfaktor“ bekommt ihr fast geschenkt

Videospiele kosten, sofern es keine Free2Play-Produktionen sind, in der Regel Geld – nicht zu wenig, wohlgemerkt. Vollpreis von bis zu 70 oder teilweise sogar 80 Euro ist mittlerweile Standard. Zum Glück gibt es auf Steam regelmäßig kleine und große Sales.

In der aktuellen Herbstaktion von Valves Distributionsplattform könnt ihr sogar gleich bei tausenden von Titeln sparen. Für ein besonderes Kleinod braucht ihr nicht einmal einen Euro in der Tasche beziehungsweise auf dem Konto: Gerade einmal 57 Cent sind nötig, um ein Spiel mit 96 Prozent positiven Bewertungen fortan euer Eigen zu nennen.

Steam: Ein Spiel günstiger als eine Packung Nudeln

Nein, bevor ihr denkt, dass da nur ein paar Leute für abgestimmt haben: Insgesamt sind über 7.700 Spieler*innen der Meinung, dass diese Geheimperle auf Steam richtig gut ist. Aber um welchen Titel geht es denn nun ganz genau? Um Zup! F, einem 2019 erstmals veröffentlichten kleinen Puzzle-Spiel.

Genauer gesagt ist es der 15. Teil des Zup!-Franchise, welches auf Steam eine kleine, aber nichtsdestotrotz beachtliche Fanbase besitzt. Die Spiele teilen sich dabei vor allem ein Merkmal: Sie sind kurz und knackig, kosten nicht viel Geld und schalten euch jede Menge Erfolge frei. In Zup! F gibt es gleich 640 Stück, sprich für Achievementhunter ein Dopaminschub am laufenden Band.

Es geht jedoch in Zup! F mehr als nur um ein paar Steam-Erfolge. Spielerisch dreht sich in den insgesamt 60 Leveln alles darum, einen blauen Ball auf der Plattform für drei Sekunden zu halten. Was einfach klingt, wird nach und nach immer schwieriger und fördert die grauen Zellen.

Viel Lob, geringe Kosten

In den Rezensionen darf sich Zup! F bis heute über viele positive Stimmen freuen. So wird es unter anderem als minimalistisches, aber cleveres Spiel mit hohem Suchtfaktor“ beschrieben. Natürlich sind es vor allem die vielen Achievements, die etliche Spieler*innen anlocken, aber darüber hinaus sei es für zwei bis drei Stunden echt unterhaltsam.

Falls ihr selbst einen Blick wagen wollt, dürft ihr angesichts des Steam-Sales für deutlich weniger als einen Euro an den Start gehen. Genau sind es 57 Cent, die ihr derzeit bezahlen müsst, um Zup! F in eure Bibliothek zu holen. Das entspricht einer Ersparnis von 71 Prozent gegenüber dem Normalpreis.

Quelle: Steam, Steam Community / @Luxluchs