Steam: Nur diese Woche „jede Menge Angebote und Demos“ abgreifen – großes Event

Auf der Vertriebsplattform Steam wird’s diese Woche, nun ja, quadratisch, praktisch und (hoffentlich auch) gut – um den Werbespruch einer sportlichen Schokoladenmarke zu bemühen. Denn seit dem 21. April und noch einschließlich bis zum 28. April um 19 Uhr läuft das sogenannte Festival der Kistenpuzzlespiele.

Das im englischen Original Steam Box-Pushing Fest benannte Event widmet sich vollumfänglich jenen Puzzlespielen, worin ihr kastenförmige Objekte in überschaubar großen, virtuellen Räumen so lange hin und her schubst, bis Kisten, Kästen und sonst alles Eckige an die vorgesehene Stelle im Level rückt. Hört sich simpel an, kann aber kurzweiligen Spielspaß bieten. Doch was genau fährt Steam im Rahmen dieser Aktion genau auf?

Steam-Event: Box-Pushing Fest

„Auf dem Fest gibt es die ganze Woche über jede Menge Angebote und Demos für Rätselspiele aller Art zu entdecken, bei denen man auf begrenztem Raum Dinge herumschieben muss, bis man die Lösung findet“, so die Beschreibung zum offiziellen Trailer dieser Online-Veranstaltung. Im Trailer mit seiner Gesamtlänge von gerade mal 50 Sekunden werden dann auch wenig überraschend fleißig Boxen über die Spielfläche geschubst – bei diesen oft knuffigen Spielen mit Gehirnjogging-Faktor. Dabei fallen manche der Titel anhand spezieller Alleinstellungsmerkmale auf.

Trailer zur Aktionswoche auf Steam:

Eine dieser besonderen Titel für Freund*innen flauschiger Vierpföter, ist Cats Love Boxes von Devcats. Wie bei dieser Bezeichnung zu erwarten, helft ihr hier im kooperativen Puzzle-Abenteuer Fellnasen dabei, Kartonagen von A nach B zu bugsieren – und zwar in über 60 Leveln. Günstig: Im Rahmen der Event-Woche auf Steam packt ihr Cats Loves Boxes für schlappe 2 Euro in euren Warenkorb. Dabei spart ihr 50 Prozent gegenüber dem handelsüblichen Kaufpreis.

Wem hingegen vor lauter Cat Content übel wird, sollte schnell bei Dungeon and Puzzles vorbeiklicken. Grafisch sieht das Logik-Spiel von Developer Nekolyst nach RPG Maker aus, spielerisch müsst ihr euch – stilecht für ein Fantasy-Setting – mit Schwert und Bogen gegen Monster-Attacken erwehren. Für die spielerischen Qualitäten sprechen insgesamt „sehr positive“ Steam-Bewertungen. Und der 80-prozentige Rabatte verringert den Kaufpreis hinunter zu läppischen 1,60 Euro.

Dann ein optischer Leckerbissen in der Geschmacksrichtung Pixelart-Style ist beispielsweise ein Bonfire Peaks. Auf einer sich aus Block-Architektur zusammensetzenden Insel, scheucht ihr eure Spielfigur durch „200 meisterhaft gestaltete Rätsle“, wie es in der Beschreibung heißt. Insgesamt „sehr positive“ Steam-Kritiken und ein Aktionskaufpreis von 8 Euro verlocken zum Kauf, wenn ihr mögt. Oder ihr spielt erstmal in die kostenlose Demo rein.

Wichtiger Hinweis zu den Aktionspreisen

Das sind allerdings nur drei ausgewählte Beispiele zu diesem Festival der Kistenpuzzlespiele auf Steam. Übrigens: Bedenkt bei allen Preisnachlässen aber auch immer auf SteamDB gegenzuchecken, wie tief die Tiefpreise im Vergleich zu vorangegangen Rabatten wirklich gesunden sind. Apropos Valves Vertriebsplattform: Kostenloses Spiel auf Steam erobert plötzlich die Charts.

