Steam: Nur für kurze Zeit – Beliebtes Action-Game im Dreierpack mit starkem Rabatt

Auf Steam könnt ihr jetzt für kurze Zeit die Trilogie einer beliebten und stylishen Action-Reihe mit einem ordentlichen Rabatt erstehen. Besonders Fans von Hack’n’Slashes sollten jetzt die Ohren spitzen.

Denn wer sich schon immer mal – oder endlich mal wieder – den Abenteuern des Dämonenjägers Dante in Devil May Cry annehmen wollte, spart jetzt zwei Drittel des ursprünglichen Preises.

Steam: Bis zu fünfmal Devil May Cry mit starkem Rabatt

Die Hack’n’Slash-Adventures der Devil May Cry-Reihe erfreuen sich vor allem wegen ihres rasanten Gameplays und der optischen Opulenz großer Beliebtheit. Auf Steam könnt ihr jetzt die Anfänge der Reihe genießen und dabei 67 Prozent auf den Originalpreis von 29,99 Euro sparen. Übrig bleiben also gerade einmal 9,89 Euro für drei Spiele – und eine Menge Geschnetzel und Ballerei.

Die Trilogie aus den Spielen Devil May Cry 1 bis 3 sind dabei als Special Edition in einer Kollektion verfügbar – in HD und 60 FPS. Dantes Kampf gegen den Unterweltkönig Mundus, das Sequel inklusive Bonusmodus Blutiger Palast und der dritte Teil – das Prequel, welches erstmals Dantes Zwillingsbruder Vergil einführt – bekommen in dieser Kollektion ein technisches Upgrade gegenüber der Originalversion.

Absolute Fans der Reihe bekommen noch die Chance auf ein weiteres Schmankerl – Devil May Cry 4 und 5 kosten jeweils nur 7,49 Euro und zusammen mit der ursprünglichen Trilogie spart ihr satte 71 Prozent, was 19,89 Euro für fünf Spiele der stylishen Reihe entspricht.

Das Angebot ist Teil des Capcom-Gamescom-Sales auf Steam, der noch bis zum Ende der gamescom am 24. August läuft. Dort bekommt ihr noch Rabatte auf weitere Games wie Street Fighter und Resident Evil. Gratis-Titel auf Steam haben wir hier für euch zusammengestellt.

