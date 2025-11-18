Steam: Nur für kurze Zeit – Dieses Strategiespiel könnt ihr jetzt gratis zocken

Eine Mischung aus rundenbasiertem Kampfsystem und strategischen Elementen? Ein humorvoller und abgedrehter Artstyle? Dazu Multiplayer samt Online-Koop? Das Fantasy-Rollenspiel For the King 2 klickt viele Boxen an und kann für die nächste Woche kostenfrei auf Steam ausprobiert werden.

Dabei könnt ihr euch komplett und grenzenfrei in dem abwechslungsreichen RPG austoben – wer nach Ablauf der Gratisphase noch länger Bock auf das Spiel hat, kann sich über einen attraktiven Rabatt freuen.

For the King 2 für kurze Zeit gratis auf Steam

For the King 2 zeichnet sich durch einen bunten Grafikstil aus, der die humorvolle Note des Spiels unterstreicht. Inspiriert von strategischen Gesellschaftsspielen – was man auch schön an den hexagonalen, an Siedler von Catan erinnernden Feldern auf der Map erkennen kann –, benötigt ihr eine gute Mischung aus Kampf-Skill, Geduld und taktischem Verständnis, um die heroische Queste gegen die düstere Königin Rosomon zu bestehen.

Alleine oder in einer Koop-Party für bis zu vier Spieler*innen zieht ihr durch das Reich Fahrul und behauptet euch in einer Mischung aus Roguelite und RPG gegen Geister und Skelette, Orks, gigantische Kraken oder gruselige Clowns. Die Kampagne umfasst dabei über 30 Stunden Spielspaß in fünf Akten.

Aber selbst danach motiviert euch das Spiel zu weitern Durchläufen, indem es euch bessere Ausrüstung gewährt. Zudem gibt es den endlosen Dungeon in Dark Carnival, den ihr immer wieder auf’s Neue erkunden könnt. Außerdem wird das 2023 erschienene Taktik-RPG regelmäßig mit neuem Content – sowohl kostenlos als auch kostenpflichtig – versorgt.

Auf Steam dürft ihr For the King 2 noch bis Montag, 24. November, kostenlos spielen. Danach habt ihr bis zum 1. Dezember die Chance, das Spiel mit einem 60-prozentigen Rabatt für nur 9,99 Euro zu kaufen. Ein weiterer Gratis-Titel auf Steam geht derweil ziemlich steil, wie ihr hier lesen könnt.

