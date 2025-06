Steam: Nur für kurze Zeit dürft ihr dieses Spiel kostenlos behalten – „schnell süchtig geworden“

Gute Nachrichten für alle, die ihr monatliches Budget für Videospiele schon ausgereizt haben oder schlicht immer offen für geschenkte Goodies sind: Auf Steam wird gerade ein Titel kostenlos an alle rausgehauen, die über seine Shopseite stolpern.

Das Angebot gilt zeitlich begrenzt, nach Ablauf müsstet ihr also wieder den Geldbeutel zücken, um in den Genuss der Inhalte zu kommen. Langes Zögern ist daher eher nicht ratsam, im schlimmsten Fall besorgt ihr euch einen vernachlässigten Zusatz für eure Sammlung.

Steam: What the Pak?! gibts für umsonst

What the Pak?! lautet der Name des Steam-Spiels, welches kurzzeitig komplett kostenlos angeboten wird. Am 24. Juni kehrt der eigentliche Preis von 5,89 Euro wieder zurück, aber alle, die sich bis dahin den Gratis-Download gesichert haben, dürfen den Titel weiterhin behalten. Der hundertprozentige Rabatt kommt recht früh in der Lebensspanne von What the Pak?!, das erst im Dezember 2024 im Early Access erschienen ist. Ihr bekommt also sogar einen noch frischen Release hinterher geschmissen.

In Bezug auf das Gameplay könnt ihr euch auf eine Partysause voller Minispiele mit bis zu acht Personen einstellen. Als bunte, einäugige Monster hechtet ihr über verschiedene Parkourstrecken mit eigenen Tücken und versucht dabei, euren Freund*innen freche Streiche zu spielen. Chaos ist vorprogrammiert, wenn ihr Bomben mit gezündeten Lunten verteilt oder euch mit euren Zungen an eure Mitspieler*innen klebt. Während alldem dürft ihr euren PAK in flotte Outfits hüllen und damit nicht nur Können, sondern auch Stil beweisen.

Lesetipp: Steam Next Fest bringt massenweise kostenlose Demos

Alternative zu Fall Guys

Besonders viele Rezensionen hat What the Pak?! auf Steam noch nicht gesammelt. Die 157 abgegebenen Stimmen äußern sich jedoch tendenziell eher positiv über das Spielerlebnis, genauer gesagt zu 60 Prozent (Stand 11. Juni 2025). „Erst dachte ich, es sei eine billige Kopie von Fall Guys, die nur kurz Spaß bereiten würde. Aber, nachdem ich es gespielt habe, habe ich herausgefunden, dass das nicht so ist und bin schnell süchtig geworden„, fasst eine Person ihren Eindruck in einer häufig als hilfreich markierten Wertung beispielhaft zusammen.

Und wenn ihr schon dabei seid, euch über kostenlose Spiele zu informieren, solltet ihr auf Steam außerdem beim Bau-Simulator vorbeischauen, welchen ihr nur noch für wenige Tage gratis zocken dürft, bevor die Bezahlschranke wieder fällt.

Quellen: Steam / What the Pak?!