Steam: Nur für kurze Zeit – Gnadenlos gutes Rollenspiel zum absoluten Schnäppchenpreis

Steam ist eine absolute Goldgrube für günstige Spiele, da erzählen wir euch erstmal nichts Neues mit. Aber wie viel man wirklich sparen kann, damit überrascht die größte Plattform für interaktive Unterhaltung auf dem PC immer wieder.

Vor allem Rollenspiel-Fans kommen Tag um Tag in den Genuss von Blockbustern, die euch für kleines Geld schier unzählige Stunden Spaß bieten. Unser folgender Genre-Tipp ist zwar deutlich kürzer, den Eintrittspreis aber trotzdem wert – erst recht angesichts des aktuellen Angebots, bei dem ihr aber wirklich schnell sein müsst.

Steam: Live A Live nur wenige Stunden zum historischen Tiefstpreis sichern

Denn nur noch bis morgen, den 6. August um 18 Uhr könnt ihr euch Live A Live auf Steam mit einem Rabatt von 60 Prozent unter den Nagel reißen. Aus der Reduzierung ergibt sich der bislang niedrigste Preis von 19,99 Euro: So günstig war das Retro-Rollenspiel zwar schon ein paar Mal, günstiger aber noch nie, wie ein Blick auf SteamDB verrät. Wolltet ihr die Reise in die Vergangenheit schon öfter antreten, ist jetzt also der beste Zeitpunkt dafür.

Hier gibt’s Gameplay:

Erst vor drei Jahren schaffte es Live A Live auf moderne Plattformen, denn ursprünglich existierte das RPG nur auf dem Super Famicom (hierzulande bekannt als Super Nintendo Entertainment System) und lediglich in Japan. Abseits von Fan-Übersetzungen habt ihr damit erst seit 2022 die Möglichkeit, diese Pixel-Perle in deutscher Sprache zu genießen (die Synchronisation ist allerdings nur auf Englisch und Japanisch verfügbar).

Und worum geht’s hier jetzt überhaupt? Na, um ein überaus einzigartiges Rollenspiel, das nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch den Weg für die heutigen Octopath Traveler-Spiele geebnet hat. Denn Live A Live versetzt euch in die Haut von sieben verschiedenen Charakteren, allesamt in unterschiedlichen Epochen und Settings. Neben einem Neandertaler dürft ihr euch unter anderem auf einen Revolverhelden, einen Martial Artist und einen Roboter freuen.

So viel Abwechslung bieten nur wenige Rollenspiele, und dann eignet sich Live A Live mit seinen rund 20 – 25 Stunden Spielzeit auch noch hervorragend als Genre-Leckerbissen für zwischendurch? Wenn das euren Appetit angeregt hat, solltet ihr schleunigst auf Steam vorbeischauen und vielleicht noch fix die kostenlose Demo durchziehen, bevor das günstige Angebot dann in einigen Stunden abläuft. Ebenfalls umsonst: Diese Spiele auf Steam.

