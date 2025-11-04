Steam: Nur für kurze Zeit kostenlos – dieser fordernde Plattformer bringt euch an eure Grenzen

Auf Steam könnt ihr nicht nur regelmäßig neue Spiele entdecken, die sich gratis in eure Bibliothek schieben lassen, auch so mancher für gewöhnlich kostenpflichtiger Titel bekommt öfters mal eine vorübergehende, hundertprozentige Rabattierung.

So geschehen auch dieser Tage, da euch ein fordernder Indie-Plattformer zum Nulltarif lockt und euch zur Höchstleitung antreiben und spektakulärer Controller-Akrobatik verführen will. Wer die ultimative Herausforderung mag, sollte hier reinschauen.

Steam: Puzzle-Plattformer Death Fungeon noch für kurze Zeit gratis

Wer auf fordernde Plattformer wie Super Meat Boy oder Celeste steht, könnte auch mit Death Fungeon seine Freunde haben. Mit altbekanntem Moveset aus Wandsprüngen und -slides, perfekt getimten Ausweichmanövern und anderen Speedrun-Elementen bewegt ihr euch durch Räume, in denen ein zu forscher Schritt, eine halbe Sekunde zu lange an der falschen Stelle oder ein unbedachter Fall in die Tiefe den Tod bedeuten könnte. Auf Steam bekommt ihr Death Fungeon noch die nächsten zwei Tage umsonst.

Stealth- und Parkour-Elemente wechseln sich auf dem Weg durch dieses Verlies ab, aus welchem ihr zu entkommen gedenkt. Schleicht euch an den brutalen Wächtern vorbei, löst knifflige Rätsel und bedient euch euren athletischen Fähigkeiten, um alle Gegebenheiten des Raumes auszunutzen. Der Puzzle-Plattformer verspricht eine brutal harte Entwicklung und ein umso belohnenderes Gefühl nach geschafften Herausforderungen.

Lesetipp: Dieses Halo-Spiel ist neu und gratis auf Steam erschienen

Death Fungeon ist noch bis zum 5. November, 19 Uhr, komplett gratis – aber selbst, wenn ihr diesen Deal verpasst, hält sich der finanzielle Aufwand in Grenzen. Regulär wird für das Spiel nämlich nur ein Preis von 2,99 Euro aufgerufen.

Das Angebot ist Teil des Publisher Sales von GrabTheGames, in dem ihr derzeit unter anderem auch das Koop-Adventure Ale & Tale Tavern oder das Minecraftlike Outpath mit attraktivem Rabatt erstehen könnt. Weitere Gratis-Spiele auf Steam haben wir hier für euch.

Quelle: Steam