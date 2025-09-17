Steam: Nur für kurze Zeit – legendäres Action-Spiel zum absoluten Schnäppchenpreis mitnehmen

Der Herbst ist in jedem Jahr eine Belastung für das eigene Konto: Alle paar Tage erscheint ein neues, interessantes Spiel, welches um euer wohlverdientes Geld kämpft. Zum Glück gibt es regelmäßig spannende Angebote bei Steam, so wie auch in diesen Tagen.

Falls ihr nämlich zufälligerweise Fan von Archäologie, weiblichen Protagonisten und schicker Grafik seid, dann bekommt ihr derzeit ein Angebot, welches sich fast schon nicht ablehnen lässt. Denn der Eintrittspreis für Rise of the Tomb Raider ist so niedrig, wie noch nie zuvor – aber er gilt nicht auf ewig.

Rise of the Tomb Raider: So günstig war es noch nie auf Steam

Mit einem satten Rabatt von 90 Prozent haut Crystal Dynamics bis zum 29. September den vermeintlich besten Serienteil der sogenannten Survivor-Trilogy auf Steam raus. So bekommt ihr das 2015 erstmals veröffentlichte Rise of the Tomb Raider für gerade mal 2,99 Euro in die Bibliothek gespült.

Jedoch nicht nur die normale Version, sondern gleich die ein Jahr später erschienene 20 Year Celebration-Edition, die zahlreiche Extras beinhaltet. Unter anderem gibt es eine Story-Erweiterung, einen Überlebensmodus, verschiedene Skins und Outfits für Lara Croft und noch so einiges mehr. Selbst ein besonders knackiger Schwierigkeitsgrad ist enthalten, falls ihr euch spielerisch auf die Probe stellen möchtet.

Lesetipp: Die besten Steam-Spiele nach Userwertung findet ihr hier

Ob sich der Preis lohnt, fragt ihr? Eine Antwort geben die Nutzer*innen: Auf Steam kommt Rise of the Tomb Raider auf besonders eindrucksvolle 94 Prozent positive Bewertungen bei über 112.000 gezählten Stimmen. Auf Basis der letzten 30 Tage sind es immer noch 93 Prozent. Also von der Seite aus eine klare Empfehlung.

Noch mehr Tomb Raider im Angebot

Sofern euch das bis zu 20 Stunden lange Abenteuer mit der jungen Frau Croft nicht reicht, könnt ihr auf Steam nachlegen. Die komplette Survivor Trilogy, bestehend aus Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider, erhaltet ihr beispielsweise für 9,55 Euro und bekommt die insgesamt drei aktuellsten Serienvertreter.

Ihr mögt lieber die alte Lara? Das ist gar kein Problem. Tomb Raider 1-3: Remastered und Tomb Raider: 4-6 Remastered gibt es für 11,59 Euro beziehungsweise 14,49 Euro eine ganze Ecke günstiger. Tomb Raider: Legend, Tomb Raider: Anniversary und Tomb Raider: Underworld steckt ihr euch derweil für jeweils weniger als einen Euro in den digitalen Warenkorb.

Zusammengerechnet ergibt das weniger als 40 Euro für die nahezu komplette Historie von Tomb Raider. Und was eint alle diese Angebote? Richtig: Ihr dürft ihr euch nicht ewig Zeit lassen. Den Rabatt gibt es auf der Valve-Plattform nur bis zum 29. September 2026. Derweil stellen wir euch in einem separaten Artikel ein Spiel auf Steam vor, welches sogar völlig kostenlos ist.

Quelle: Steam