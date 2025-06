Steam: Nur kurze Zeit kostenlos spielbar – Hier könnt ihr euch noch wenige Tage austoben

Diese Woche könnte euren Einstieg als virtueller Bauherr oder virtuelle Bauherrin markieren. Denn auf Steam öffnen sich gerade die Absperrungen einer Baustelle, die sich anbietet, wenige Tage lang zu eurem ganz persönlichen Spielplatz zu werden.

Zahlen müsst ihr dafür nichts, doch nach dem abgesteckten Zeitraum müsst ihr den Titel dann auch leider wieder abgeben. Alternativ lässt er sich mit einem starken Rabatt eintüten, wenn euch euer Probehäppchen gefallen haben sollte.

Steam: Bau-Simulator in der Vollversion zeitlich begrenzt kostenlos

Am 9. Juni 2025 ist der Bau-Simulator auf Steam in die Gratis-Woche gestartet, welche noch bis zum 16. Juni um 19:00 andauert. Währenddessen reicht es aus, auf der zugehörigen Shopseite „Spiel starten“ anzuklicken, um in die Welt von Baggern und Kränen abzutauchen – kein Cent wird fällig. Solltet ihr danach allerdings noch nicht genug haben, hilft nur der direkte Weg zur Kasse, an der ihr aktuell 17,49 Euro abdrücken müsst, was der Hälfte des normalen Kaufpreises von 34,99 Euro entspricht.

Spielerisch steckt hinter dem Namen Bau-Simulator keine große Überraschung, sondern genau wie versprochen simulierte Baustellen, die ihr mithilfe unterschiedlichster Geräte in fertige Infrastruktur verwandeln müsst. Mit jedem Auftrag stärkt ihr euer eigenes Unternehmen, das ihr selbst ins Leben gerufen habt und nun als zuverlässigen Dienstleister etablieren sollt. Dabei wächst euer Fuhrpark, in dem ihr über 90 Modelle lizenzierter Maschinerie von 24 Marken abstellen könnt, stetig an.

Der Bau-Simulator ist auch für das Steam Deck verifiziert:

Jo, wir schaffen das

Als Schauplatz für eure Arbeiten bieten sich zwei Karten an. Einmal Friedenberg, inspiriert vom Südwesten Deutschlands, wo ihr euch um Urbanisierung und den Ausbau erneuerbarer Energien kümmern sollt und einmal Sunny Haven, eine US-amerikanische Hafenstadt, die ihr Tourismus-Potenzial erweitern möchte. In diesen zwei offenen Welten erwarten euch mehr als 100 einzigartige Herausforderungen, die ihr übrigens auch im Multiplayer-Modus mit bis zu drei Freund*innen in Angriff nehmen dürft.

2022 wurde der Bau-Simulator erstmals veröffentlicht und konnte seitdem über 8.000 Bewertungen einsammeln, die zusammengenommen das Urteil „sehr positiv“ ergeben. Wer sich in Simulationsspielen sowieso zu Hause fühlt oder die Gelegenheit der Gratis-Woche nutzen möchte, um in etwas Neues reinzuschnuppern, sollte den 16. Juni nicht aus den Augen verlieren, um noch vor Ablauf der Aktion in den Genuss von kostenlosem Spielspaß zu kommen. Alle, die sich zu keiner der beiden Kategorien zählen, finden auf Steam aber ebenfalls kostenloses Spielefutter.

Quellen: Steam / Bau-Simulator