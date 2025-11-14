Steam: Nur noch dieses Wochenende könnt ihr diese beiden Spiele gratis zocken

Das Wochenende naht und es lockt mit grauen Wolken und Regen nicht gerade vor die Tür. Wie gut, dass es Videospiele gibt. Besonders Steam ist ein steter Quell der Neuheiten – manchmal jedoch auch älterer Spiele, die euch mit zeitlich begrenzten Gratis-Aktionen locken wollen.

So dürft ihr euch an diesem Wochenende kostenlos mit einem verrückten Multiplayer-Partyspaß und einem strategischen Fantasy-RPG beschäftigen – und wenn ihr angebissen habt, gibt es sogar einen Rabatt auf die Kaufversionen der Spiele.

Steam: Age of Wonder 4 und King of Meat locken euch mit Gratis-Wochenende

Zum einen könnt ihr euch in King of Meat in einer herrlich verrückten und abgedrehten Spielwelt austoben. Der erst im Oktober veröffentlichte Party-Spaß präsentiert sich als 3D-Plattformer, den ihr in einer Gruppe von bis zu vier Spieler*innen bestreitet und Rätsel löst, knifflige Hindernisparcours bewältigt und gigantische Bossmonster bezwingt. Über 100 Dungeons gilt es in einer wilden Mischung aus Fall Guys, Fortnite sowie Jump’n’Run-Chaos à la Ratchet & Clank zu bewältigen. Höhepunkt ist der Creator Mode, in der ihr mit Fallen gespickte eigene Arenen erschaffen könnt.

Alternativ dürft ihr bei Age of Wonders 4 in ein umfangreiches Fantasy-Strategiespiel reinschauen. Das bei über 13.300 Bewertung als „Sehr positiv“ rezensierte Spiel bekam kürzlich den dritten Expansion Pass Thrones of Blood sowie das Gargoyle-Update verpasst. In der Mischung aus Aufbaustrategie und rundenbasiertem, taktischem Kampfsystem errichtet und vergrößert ihr euer eigenes, phantastisches Imperium. Bedient euch mächtiger Magie, der Kampfkraft von Drachen oder paktiert mit fremden Völkern, um euer Reich wachsen zu sehen.

Lesetipp: Valve kündigt Steam Machine und weitere Hardware an

Beide Spiele könnt ihr noch bis Montag, 17. November, um 19 Uhr gratis spielen. Und wenn ihr dann nicht genug habt, bieten die Titel euch noch einen Rabatt auf den Kaufpreis an. King of Meat gibt es bis zum 19. November um 75 Prozent reduziert, was in einem Endpreis von nur 7,49 Euro resultiert. Age of Wonders 4 kostet bis zum 26. November die Hälfte und somit 24,99 Euro, wobei ihr euch noch mit zahlreichen Erweiterungen eindecken könnt.

Wenn da für euch nichts dabei ist, könnt ihr vielleicht Gefallen an diesen neuen Spielen auf Steam finden – natürlich auch komplett gratis. Ist doch logo.

Quelle: Steam