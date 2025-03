Steam: Diese Ankündigung erstaunt – „Beunruhigend schlecht“

Nicht alles, was Gamerinnen und Gamer auf Steam finden, stößt auch auf Anklang. Vor allem schlechte Titel sind aus verständlichen Gründen oft nicht gern gesehen.

Die Ankündigung des Rennspiels Big Rigs: Over the Road Racing aus dem Jahr 2003, das demnächst seinen Weg auf die Plattform findet, gehört sehr wahrscheinlich dazu. Ein Eintrag auf SteamDB bestätigt dessen Release jetzt zumindest für das zweite Quartal 2025.

Steam: „Eines der grauenhaftesten Spiele“ kommt

Auf der entsprechenden Steam-Seite zum Spiel kündigt man es als „ultimativen Fahrspaß“ und „Non-Stop-Action“ an; Screenshots deuten darauf hin, dass es sich vermutlich um eine unveränderte Portierung handelt. Für Spieler*innen mit Anspruch ist der Titel gerade deshalb allerdings nicht geeignet.

Denn: Big Rigs ist bekannt für seine fehlerhafte Technik und seinen Mangel an spielerischer Substanz. Das Spiel gilt seit langem als eines der schlechtesten Exemplare aller Zeiten und erreichte auf Metacritic mit 8 eine der niedrigsten Wertungen überhaupt.

Auch auf GameSpot erhielt der Titel nur 1 von 10 Punkten („abgrundtief“): „Big Rigs ist ein Spiel, das so verblüffend schlecht ist, dass es fast jede Grenze überschreitet, die von einigen der absolut schlechtesten Spiele gesetzt wurde, und es leicht in die zweifelhaft außergewöhnliche Kategorie eines der grauenhaftesten Spiele schafft, die jemals veröffentlicht wurden“, so Autor Alex Navarro.

„Es ist so schlecht, wie dein Verstand es dir erlaubt, es zu begreifen. Es ist so beunruhigend schlecht, dass selbst der günstige Preis wie ein Schlag ins Gesicht wirkt“, schreibt er weiter.

Trash-Gaming auf neuem Niveau

Big Rigs: Over the Road Racing sorgt bereits seit seiner Veröffentlichung für Kopfschütteln. Spieler*innen schlüpfen in die Rolle von Trucker*innen, die quer durch die USA fahren und dabei vor der Polizei flüchten sollen. Allerdings ist das Spiel berüchtigt dafür, dass die Gegner-KI nie ins Ziel kommt und das eigene Fahrzeug problemlos durch Hindernisse fahren kann.

Obwohl der Titel damit auch eine Art Kultstatus erreicht hat, bleibt fraglich, ob die Steam-Veröffentlichung auf echtes Interesse stoßen wird. Für Fans kurioser Gaming-Geschichten bietet Big Rigs immerhin einen Einblick in eines der berüchtigtsten Kapitel der Videospielgeschichte. Für positive Abwechslung bietet Steam dagegen ab sofort 12 andere Spiele.

Quellen: Steam, Metacritic, GameSpot

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.