Steam: Nutzer warnen jetzt vor diesem Gratis-Spiel – „fühle mich betrogen“

Kostenlose Spiele auf Steam gibt es immer wieder und meistens müsst ihr nicht besonders lange nachdenken, bevor ihr den Download-Button mit eurem Mauszeiger ansteuert.

Doch gelegentlich mischen sich in den Bereich für umme auch Titel, die selbst geschenkt nicht ihren Weg auf eure Festplatte finden sollten. So auch bei diesem (derzeitigen) Gratis-Spiel auf Steam, vor dem Nutzer*innen in den Rezensionen eindringlich warnen. Sogar von einer „Verschwendung von Speicherplatz“ ist die Rede.

Steam: Paradox Soul wird trotz Gratisaktion verschmäht

Die Rede ist von Paradox Soul, das ihr euch noch bis zum 17. Juni um 19 Uhr kostenlos auf Steam sichern könnt. Zwar ist der Titel mit seinem Kaufpreis von 4,99 Euro sonst auch nicht besonders teuer, aber dem geschenkten Gaul… ihr wisst Bescheid. Zumindest eigentlich, denn tatsächlich fällt das Urteil hier trotz gespartem Geld eher negativ aus und einige Spieler*innen raten euch vom Download ab.

Mit nur 43 Rezensionen auf Steam schippert Paradox Soul derzeit ziemlich unter dem Radar, doch als Geheimtipp oder versteckte Perle lässt sich das 2D-Metroidvania offenbar nicht bezeichnen, wenn es nach den Spieler*innen geht. Von den Bewertungen sind nämlich nur 46 Prozent positiv, also weniger als die Hälfte – und die dafür verantwortlichen Nutzer*innen geben lautstark bekannt, wie sehr ihnen das Spiel missfällt.

Ist immerhin verifiziert für das Steam Deck:

„Es ist mir egal, dass das Spiel umsonst ist. Ich fühle mich trotzdem betrogen und verlange eine Rückerstattung meiner Stromrechnung“, schreibt beispielsweise ein*e Spieler*in in den Rezensionen. Neben Kommentaren wie „kompletter Müll“ oder eine „eine langweilige, monotone Erfahrung“ gibt es aber auch konstruktive Kritik, etwa daran, dass ihr in Paradox Soul bereits nach einem Gegentreffer das Zeitliche segnet. Das ist natürlich eine Mechanik, die schnell Frust aufkommen lassen kann.

Dazu sei allerdings gesagt, dass viele der negativen Rezensent*innen Paradox Soul weniger als eine Stunde gespielt haben und wie aussagekräftig Kritik nach so kurzer Zeit ist, sei mal dahingestellt. Immerhin haben sich 46 Prozent der 43 Spieler*innen ja auch die Mühe gemacht, einen Daumen nach oben zu hinterlassen.

Vielleicht wollt ihr ja trotz der Warnungen einen Blick reinwerfen, das Einzige, was ihr verlieren könnt, sind vorübergehend 36MB und ein wenig eurer Lebenszeit. Sechs weitere, beliebtere Gratis-Games auf Steam zeigen wir euch an anderer Stelle.

Quelle: Paradox Soul auf Steam