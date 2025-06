Steam-Geschenk: Gaming-Geheimtipp jetzt komplett kostenlos mitnehmen – „zu gut, um wahr zu sein“

Die altehrwürdigen Point-and-Click-Adventures haben über die Jahre einige der durchgeknalltesten Welten erschaffen. Von den mutierten Tentakel-Typen aus Day of the Tentacle, den mord(s)lustigen Außerirdischen aus Zak McKracken and the Alien Mindbenders, bis hin zum tierischen Ermittler-Duo aus Sam & Max Hit the Road. In Sachen Schrulligkeit kennt das Genre keinen Halt. Jetzt gesellt sich ein weiterer Vertreter dieser Spielgattung hinzu – noch dazu völlig kostenfrei auf Steam.

Das brandneue Spiel Poco setzt euch die Narrenkappe des titelgebenden Helden auf – eben von Poco, „dem kleinsten Clown der Welt“, so der Beschreibungstext. Der kleine und noch knuffigere Protagonist wird aus dem Zirkus verbannt, findet sich daraufhin in einer geheimnisvollen Welt wieder, vollgestopft mit fragwürdigen Gestalten und natürlich jeder Menge Rätsel. Dabei ist alleine die optische Präsentation Pocos ein wahrer Augenschmaus …

Point-and-Click-Adventure: Kostenlos auf Steam herunterladen

Die Adventure-Perle Poco wurde am 20. Mai auf Valves Vertriebsplattform veröffentlicht, konnte seither (Stand: 2.06.) fast 900 Rezensionen versammeln. Diese fallen insgesamt „äußerst positiv“ aus – es ist also nicht zu hoch gegriffen, von einem Kleinod für Adventure-Liebhaber*innen zu sprechen. Aber was hebt den Titel neben dem Kostenlos-Faktor hervor? Nun, Developer Whalefall setzt bei diesem Point-and-Click-Adventure auf eine charmante Mixtur aus handgezeichneten Hintergründen und gerenderten 3D-Charakteren.

Gameplay-Trailer zu Poco:

Ästhetisch fährt das Indie-Entwicklungsstudio also eine Kombination auf, die Genre-Kenner*innen aus späten Klassikern wie aus Grim Fandango oder Flucht von Monkey Island vertraut sein dürfte. Dennoch brilliert Poco mit seiner ganz eigenen Ästhetik, die einerseits an traditionelle Öl- und Acrylmalereien erinnert, andererseits einen starken Einschlag ins Surreale aufweist. Anders gesagt: Hier wird euch dauerhaft völlig kostenfrei ein feines Gaming-Filetstück feilgeboten, das warum eigentlich „zu gut [ist], um wahr zu sein“, wie das ein Steam-Rezensent formuliert?

Derselbe Spieler umschreibt Poco nämlich als eine sympathische „Mischung aus Little Big Adventure, [oder] Pajama Sam“. Little Big Adventure ist natürlich jener Action-Adventure-Kultklassiker der 90er-Jahre, dessen Bildsprache ähnlich knuddelig wie Poco daherkommt – wohingegen die Oldschool-Adventure-Reihe Pajama Sam unter Klicke-dir-einen-Wolf-und-knacke-Kopfnüsse-Fans ohnehin Kultstatus innehat. Poco kredenzt euch also einen wohlschmeckenden Abenteuer-Cocktail – der aber einen Haken hat.

Lesetipp: Little Big Adventure geht endlich weiter

Kurze Spielzeit, großes Vergnügen

Um das Point-and-Click-Adventure durchzuspielen, werdet ihr voraussichtlich allerhöchstens eineinhalb Stunden aufwenden müssen. Sprich: Dieses Gratis-Spiel auf Steam ist zwar eine Empfehlung wert, werdet ihr dafür vermutlich fix durchgespielt haben. Wer nach Poco nach weiteren Adventure-Spielen klassischer Bauart Ausschau hält, für die oder den gibt es sowas wie das resolute Cowgirl aus Rosewater oder Kathy Rain 1 & 2 weitere Point-and-Click-Adventures auf Steam, die ebenfalls unbedingt eure Lebenszeit wert sind.

Quellen: Steam / Whalefall, George_the_Crab, YouTube / @micahboursier