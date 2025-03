Steam: Pokémon-like im klassischen Pixel-Stil schon vor Release ein Hit – „Sieht unglaublich aus!“

Läppische 16 Minuten hat es gedauert, bis Monsterpatch auf Kickstarter vollständig finanziert worden ist. Der Nostalgie-Faktor, den das Spiel aus seiner Ähnlichkeit mit den frühsten Pokémon-Spielen zieht, scheint einen Nerv zu treffen. Unterstützer*innen und Beobachter*innen müssen sich nun gedulden, bis der vorgesehene Release auf Steam endlich erfolgt.

Glücklicherweise steht einiges an Material zur Verfügung, mit dem angehende Fans ihren Hype füttern können. Schon jetzt verspricht Monsterpatch, mit seiner charmanten Optik und zusätzlichen Cozy Game-Elementen den Monsterfang zu einem besonderen Erlebnis zu machen.

Monsterkämpfe gemischt mit Magie in bevorstehendem Steam-Spiel

Die Kreaturen, welche euch in Monsterpatch begleiten, heißen MoNs, wie für die Kickstarter-Kampagne erklärt wird. Sie funktionieren ähnlich wie Pokémon, treten in Kämpfen gegeneinander an und nutzen dabei unterschiedliche Fähigkeiten, abhängig von den bis zu zwei Häusern, denen sie angehören. Falls ihr bei Häusern an Harry Potter denken müsst, könnt ihr gedanklich direkt bei der Magiewelt bleiben, denn ihr spielt dem bald für Steam verfügbaren Monsterpatch einen Zauberer beziehungsweise eine Zauberin.

Als solche*r erkundet ihr einen fliegenden Kontinent und lernt praktische Zaubersprüche, die grundlegend für das Gameplay sind. Sie ermöglichen es euch beispielsweise, MoNs zu fangen, Erze abzubauen, zu craften und zu angeln. In eurer Basis, zu der ihr immer wieder zurückkehren könnt, lassen sich eure Kräfte beim Farming einsetzen, in dem ihr reifes Gemüse aus dem Boden zieht. Damit ihr euch in eurer eigenen Stadt maximal wohlfühlt, dürft ihr diesen Ort nach eigenem Belieben designen, NPCs willkommen heißen und euch eine Auszeit an der Seite eurer Monster genehmigen.

Ich will der Allerbeste (Zauberer) sein

Das eigentlich Abenteuer spielt sich aber natürlich außerhalb des Rückzugsortes ab. Mächtige Erzmagier*innen, die an der Spitze der verschiedenen Häuser stehen und unter deren Wappen ganze Städte beherrschen, gilt es zu besiegen. Jeder Erfolg bringt euch neue Zauber ein, die ihr nutzen könnt, um euch neue Wege auf der schwebenden Landmasse zu eröffnen.

Auf Reddit zeigt sich die Community von r/CozyGamers begeistert und es fallen Kommentare wie: „Sieht unglaublich aus!“.

Vier MoNs können gleichzeitig antreten, um gemeinsam ihre Gegner in den Boden zu stampfen. Auch Begegnungen mit wilden MoNs werden zur kämpferischen Herausforderung. Je nachdem welche Version ihr zu Beginn des Spiels wählt, Aurora oder Skyfarer, stehen euch jeweils unterschiedliche exklusive Kreaturen zur Verfügung.

Auf Steam werdet ihr zu Beginn wählen können, welche Edition es sein soll. Noch ist es zu früh, eine Auflistung des Spiels auf der Plattform zu suchen. Die äußerst erfolgreiche Finanzierung stimmt zum Glück optimistisch, dass dieser nichts im Wege steht. Was ihr auf Steam allerdings momentan findet, ist eine Demo zu Nightingale.

