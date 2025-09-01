Steam: Preis für das meistgewünschte Spiel lässt Fans jubeln – „werde es zweimal kaufen“

Für zahllose Spieler*innen ist diese Woche die mit Abstand spannendste des Jahres, erscheint doch nach siebenjähriger Wartezeit endlich das lang erwartete Hollow Knight Silksong. Nach vielen Enttäuschungen über die Abwesenheit von Neuigkeiten zu diesem Titel bei Award- und Trailer-Shows hat die Leidenszeit ein Ende.

Erst vorvergangene Woche hatte das Entwicklungsstudio Team Cherry den Releasetag in einer extra anberaumten Präsentation angekündigt – welcher für viele überraschend schon auf den 4. September fiel. Jetzt wurde auch der Preis für das Spiel offiziell bestätigt.

Hollow Knight Silksong: So günstig wird das Metroidvania

Über das Wochenende hatten sich schon die ersten Gerüchte über den Preis von Hollow Knight Silksong im Netz verbreitet. Das australische Indie-Studio Team Cherry lüftete dann in der Nacht zum Montag den Schleier und bestätigte: Das meistgewünschte Spiel auf Steam wird 19,99 Euro kosten. Ein nicht nur fairer, sondern geradezu günstiger Preis, wenn man bedenkt, dass der Vorgänger einen zwischen 30 und 60 Stunden (via HowLongToBeat) beschäftigen konnte und Silksong allein in puncto Umfang nochmal drauflegen soll.

Hier der offizielle Post von Team Cherry:

Auch das erste Hollow Knight kam seinerzeit für schlappe 15 Euro auf den Markt – inflationsbereinigt könnte man also sagen, dass der Preis gleich geblieben ist. Und das, obwohl sich Silksong sicher auch für einen deutlich höheren Preis verkauft hätte.

„Das ist nicht genug, um meine Wertschätzung auszudrücken“, schreibt ein User unter dem Bluesky-Post. „Ich muss es zweimal kaufen.“ Andere lassen ebenfalls durchblicken, dass sie mit diesem geringen Preis – erst Recht im Angesicht der auf AAA-Ebene eher steigenden Anschaffungskosten – nicht gerechnet hätten: „Ich fühle mich, als würde ich euch bestehlen.“

Hollow Knight Silksong wird übrigens weltweit gleichzeitig erscheinen, bei uns in Deutschland um 16 Uhr für alle Systeme. Nicht erscheinen werden dieser Woche dagegen eine ganze Reihe weiterer Spiele, die für das „GTA der Indies“ lieber erst einmal Platz machen.

