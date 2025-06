Steam-Überraschung „ist ekelhaft“: Neue Gratis-Demo zur düsteren Open World veröffentlicht – aber nur für kurze Zeit

„Das ist ekelhaft“ oder „ist lahm“ schreiben Spieler*innen aufgebracht auf Twitter – obwohl eine interessante Gratis-Demo ab dem 2. Juni um 18 Uhr deutscher Zeit lockt. Und zwar zu Hell is Us, einem kommenden, originellen Abenteuerspiel. Weswegen also die teils negativen Stimmen? Nun, das Einzelspieler-Abenteuer von Developer Rogue Factor (Necromunda: Underhive Wars, Mordheim: City of the Damned) schubst euch jetzt zwar kostenlos bei Steam eine Probierversion zu – aber nur für kurze Zeit.

Verfügbar sein wird die Demo zu Hell is Us nämlich nur bis zum 16. Juni, danach verschwindet die spielerische Kostprobe wieder von Valves Vertriebsplattform. Ein Umstand, der den Missmut von Spieler*innen heraufbeschwört. Doch um was für ein Spiel handelt es sich eigentlich genau – und solltet ihr in die Vorschau-Version wirklich eure Freizeit versenken?

Kostenlos bei Steam: Demo zu Hell is Us – Was bekommt ihr für eure Lebenszeit?

Hell is Us befindet sich aktuell sowohl für den PC als auch die Spielekonsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S in der Mache. Spielerisch schrauben die Entwickler*innen an einer Genre-Mixtur aus Third-Person-Action-Adventure mit starkem Einschlag Richtung Rollenspiel. Das Gameplay soll einen hohen Stellenwert auf das freie Erkunden der halboffenen Spielwelt setzen, die Kampfmechanik dürften zudem fordernd ausfallen – nicht aber bockschwer wie bei vielen Soulslikes. Das herausragendste Alleinstellungsmerkmal von Hell is Us liegt allerdings bei Inszenierung und World Building …

Das Szenario von Hell is Us als dystopisch zu umschreiben, wäre noch untertrieben. Ein Bürgerkrieg zerrüttet das Land, überall treiben mysteriöse Kreaturen ihr Unwesen – und als Spieler*in macht ihr euch als mit einem Schwert und einer Drohne ausgerüstetem auf die Socken, um das Geheimnis dieser andersartigen Welt zu entschlüsseln. Das Besondere: Wo andere Titel mit einer frei erforschbaren Welt eure Orientierung mit Questmarkern, Karten oder ähnlichen Hilfsmitteln unterstützten, sind eure Entdeckungsstreifzüge in Hell is Us mit keinen solchen Komfortfunktionen geschmückt.

Stattdessen lädt euch die Demo jetzt schon kostenlos bei Steam dazu ein, als Protagonist Rémi die Welt Hadea eigenständig zu erforschen, die wichtigsten Gameplay-Bausteine kennenzulernen – und, wenn ihr mögt, den Entwickler*innen über den entsprechenden Discord-Kanal wertvolles Feedback zu hinterlassen. Bedenkt: Es handelt sich um eine Vorschau-Version, spiegelt vermutlich nicht den Full Release wider – der für den 4. September dieses Jahres angepeilt ist. Kostenpunkt für die Vollversion dann jedenfalls auf Steam: 50 Euro.

Wer also mit der Demo warm wird, kann sich überlegen, im Herbst 2025 in diese dystopische Hölle hinabzusteigen – oder ihr spielt alternativ bei Stellar Blade auf Steam rein.

