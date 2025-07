Steam-Geheimtipp: Neuester Resident Evil-Abklatsch überrascht mit großem Update – „Kann es kaum erwarten“

Mal ehrlich: Wer einen Stein aus dem Fenster wirft, trifft mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den nächsten Resident Evil-Klon – oder so ähnlich. Manche dieser Nachahmer-Spiele wollen wie The Killing Antidote mit nackten Tatsachen glänzen, die Ebola-Reihe klaut ganz unverblümt beim großen Vorbild – und da hätten wir die breite Palette an Retro-Games noch nicht mal abgegrast.

Egal, ob Heartworm oder Phase Zero: Diese spielgewordenen Rückgriffe auf der PSX-Jahre des Survival Horrors, bringen die Texturen zum Wackeln – und die Panzersteuerung wieder groß raus. Ein weiterer dieser nostalgischen Genre-Vertreter trumpft jetzt mit eigener Steam-Seite auf. Erfahrt, warum das nicht nur Resident Evil-Fans der ersten Stunde unbedingt interessieren sollte …

Neuer Resident Evil-Klon auf Steam aufgetaucht

Diese Szenen könnten direkt aus den ersten drei Resident Evil-Spielen stammen – wenn aus festen Kameraperspektiven auf eine grobkörnige Grafik geblickt wird, vollgestopft mit scharfkantigen Polygon-Zombies, steifen Animationen und noch flacheren Lichteffekten. Und auch wenn dieser Ankündigungs-Trailer zu Pulsbreaker des Ein-Mann-Entwicklerstudios Anthony David Valles gerade mal eine Länge von knapp 20 Sekunden aufweist, dürften Oldschool-Survival-Horror-Fans gerade wegen jenes Retro-Feelings der PSX-Ära jubeln.

Ankündigungs-Trailer zu Pulsebreaker – der leider nicht vertont wurde:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Denn mit Pulsbreaker stellt sich ein weiteres, mit Zombies bevölkertes, Action-Adventure klassischer Bauart an, die Gründertage des Genres wieder auferstehen zu lassen. Allzu viel ist über Pulsbreaker, auch jetzt nach Einrichtung des eigenen Steam-Auftritts, nicht bekannt – aber doch mehr als genug, wonach sich Genre-Liebhaber*innen die Hände reiben dürften. Aus der Beschreibung auf Steam geht hervor, dass sich dieser nahende Release nicht nur in Sachen Präsentation, sondern auch in puncto Gameplay und Erzählung ins gemachte Survival Horror-Nest setzt.

So werdet ihr euch durch finstere Korridore kämpfen, einen städtischen Schauplatz besuchen – und all das vor dem Hintergrund einer bedrohlichen Epidemie. Sprich: Hier werden Genre-Konventionen vorbildlich abgeklappert. Bei der Steuerung wird euch allerdings die Wahl zwischen klobiger Steuerung und modernerem Handling überlassen, wie der Entwickler verraten hat. Daneben wird gutes, altes Ressourcenmanagement in Aussicht gestellt.

Lesetipp: Dieser Oldschool-Horror gehört sofort auf eure Wunschliste

Resident Evil, wie es früher einmal war …

Eine Besonderheit gibt es dann doch noch: Das Gunplay soll sich vergleichsweise elaboriert gestalten. Das heißt: Euch wird angeraten, die unterschiedlichen Schwachstellen der jeweiligen Gegnertypen herauszufinden, um im Kampf gegen die untoten Armeen zu bestehen. Inwiefern sich beispielsweise das Trefferfeedback bei Pulsebreaker vom relativ einfach gestrickten der klassischen Resident Evil-Spiele unterscheidet, bleibt abzuwarten.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin für Pulsbreaker wird bisher leider nicht genannt. Allerdings schraubt der Macher aktuell an einer spielbaren Demo, die wohl kurz vor der Fertigstellung steht. Die über 3.700 Herz-Emojis unter Anthony David Valles Twitter-Posting jedenfalls (Stand: 9. Juli), beziehungsweise Kommentare wie „Das sieht fantastisch aus“, „Sieht cool aus“ oder „Kann es kaum erwarten […]“ stehen für Zuspruch aus der Community. Wessen Hunger auf altbackenes Resident Evil jetzt angeheizt ist, kann mit der Steam-Demo zu Phase Zero die Gruseleien vergangener Tage wider hochleben lassen.

Quellen: Twitter / @ArtofAdval, @jjfromroe, @Damin721, Steam / Anthony David Valles, Reddit / Sufficient_Notice_61, Yveshe