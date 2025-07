Steam: Rollenspiel-Geheimtipp mit einzigartiger Grafik jetzt gratis ausprobieren – „mitreißende Handlung“

Neue Rollenspiele gibt es wie Sand am Meer. Zugegeben, das ist vielleicht etwas sehr übertrieben dargestellt, aber Genre-Fans können sich selten über Nachschub beschweren. Den jetzt vorgestellten Geheimtipp, welcher demnächst bei Steam erscheint, solltet ihr aber definitiv im Auge behalten.

Zum einen ist es ein beeindruckendes Solo-Projekt, zum anderen könnt ihr das Rollenspiel schon jetzt ausprobieren. Denn noch vor dem Release habt ihr die Möglichkeit, einen Blick auf eine kostenlose Demo zu werfen. Mit dieser erhaltet ihr vor allem einen spielerischen Eindruck, könnt aber ebenso die einzigartige Grafik bewundern.

Steam: Rollenspiel-Geheimtipp ist von Hand gezeichnet

Mit Hochglanzoptik wie bei einem Clair Obscur: Expedition 33 oder dem Remastered von The Elder Scrolls 4: Oblivion kann Artis Impact ganz gewiss nicht mithalten. Dafür aber besticht das von Künstler*in Mas entwickelte Rollenspiel auf Steam mit einer schicken Pixeloptik, die durch handgezeichnete Comic-Panel ergänzt wird.

Der grafische Stil ist ohne Zweifel einzigartig und ein echter Hingucker. Aber Artis Impact hat noch mehr als ausschließlich schicke Darstellungswerte zu bieten. So reisen wir mit der Protagonistin Akane durch eine postapokalyptische Welt mit teils deprimierenden Geschichten. Es soll aber auch immer wieder herzliche und gemütliche Momente geben, die einen zum Lächeln bringen.

Begleitet werden wir auf dem Weg von einer KI namens Bot, mit der wir zusammen eine „mitreißende Handlung“ und rundenbasierte Kämpfe erleben, wie es in der Produktbeschreibung auf Steam heißt. Darüber hinaus können wir unser eigenes Zuhause einrichten, beim Baden entspannen oder das eigene Einkommen mit Nebenjobs erhöhen.

Gratis-Demo lädt zur Erkundung ein

Geht es euch wie uns und ihr wollt am liebsten sofort losspielen, könnt ihr das tatsächlich in Angriff nehmen. Denn zu Artis Impact existiert eine kostenlose Demo, die einen kleinen Einblick in das schon bald erscheinende fertige Werk gewährt. Zwei größere Missionen, drei Dungeons, das eigene Zuhause und verschiedene NPC-Dialoge sind der Probierversion bereits zugänglich.

Im Trailer seht ihr die wunderschöne Optik im Detail:

Sofern ihr anschließend nach der Vollversion lechzt, gibt es ebenso gute Nachrichten. Am 7. August soll Artis Impact für den PC erscheinen – inklusive deutschen Texten. Ob das Rollenspiel dann auf Steam so erfolgreich ist, wie ein anderer Hype-Titel zurzeit? Das bleibt abzuwarten.

Quelle: Steam, YouTube / Artis Impact