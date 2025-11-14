Steam: Dieser Rollenspiel-Hit wird euch jetzt geschenkt – unter einer Bedingung

Mit Wuchang: Fallen Feathers machten Developer 505 Games und Publisher Leenzee nicht alle Rollenspieler*innen anstandslos glücklich – wie ein Blick auf den Metacritic Score von 74 rasch zeigt. Und trotzdem: Das Soulslike-lastige Action-Rollenspiel konnte sich davon unbeeindruckt dank flottem Kampfsystem und angenehm verzweigter Spielewelt eine nicht unansehnliche Testwertung auf 4P.de sichern – doch dazu gleich mehr.

Wer sich vor dem eigenen Bildschirm davon überzeugen möchte, ob Wuchang: Fallen Feathers ein Action-Kracher in RPG-Verkleidung ist, der eure Lebenszeit wert ist, bricht jetzt bald – eine Portion Glück vorausgesetzt – komplett kostenlos in die Ming-Dynastie auf. Um eure Gewinnchance für das auf Steam, im Epic Games Store oder auch den Spielkonsolen PlayStation 5 und Xbox Series verfügbare Spiel sichern, müsst ihr nur eine winzige Kleinigkeit machen. Welche genau? Wir verraten es euch!

Wuchang: Fallen Feathers – so nutzt ihr eure Gewinnchance

Zugegeben, Wuchang: Fallen Feathers ist nicht gerade der Spitzenreiter unter den diesjährigen Neuveröffentlichungen – und dennoch: Eine Auszeichnung für die Überraschung des Jahres konnte das Spiel bei den UCG Game Awards 2024 immerhin mit nachhause nehmen. Und wer sich in die Lektüre zu unserem lesenswerten Test von Wuchang: Fallen Feathers schmeißt, wird sich schnell erschließen, womit sich dieser Exportschlager aus Fernost trotz bestenfalls Mittelklasse-Story und auffallend schwankendem Schwierigkeitsgrad bis zu einer 8.0-Bewertung schnetzelte – und wieso ihr die Chance der aktuellen Verlosung ergreifen solltet.

Am 12. November wurde sie ausgerufen, mitmachen könnt ihr noch bis 25. November, um 20:59 Uhr deutscher Zeit – gemeint ist: eine über die offiziellen Social-Media-Kanäle von Wuchang: Fallen Feathers ausgerufenen Verlosung. Zufällig verschenkt unter den Teilnehmenden wird das Spiel im Wert von knapp 50 Euro insgesamt fünfmal. Mitmachen könnt ihr über Twitter, Facebook, Bluesky, Threads oder Instagram. Alles, was ihr tun müsste, um beispielsweise auf Twitter mitzumischen, ist ziemlich zügig in drei kurzen Schritten erledigt.

So nehmt ihr teil: Folgt dem offiziellen Twitter-Account zu Wuchang: Fallen Feathers, verpasst dem entsprechenden Beitrag ein Herz-Emoji und teilt das Posting – zuallerletzt beantwortet ihr die Frage, auf welcher Sprache ihr Videospiele spielt. Unter den bislang über 700 Wortmeldungen unter der Twitter-Mitteilung (Stand: 13. November), bekunden Teilnehmer*innen ihre Präferenzen für unterschiedlichste Sprachen, wobei die Weltsprache Englisch wenig überraschend überwiegt. Dass ihr das achtzehnte Lebensjahr erreicht haben müsst, um dabei zu sein, sowie weitere Eckdaten, entnehmt ihr übrigens den Teilnahmebedingungen.

Wer bei der Verlosung leer ausgeht und nichtsdestotrotz dringender als dringend nach Rollenspiel-Nachschub dürstet, sollte jetzt schon mal die PlayStation 5 anschmeißen oder Steam hochfahren, eröffnet sich euch doch gerade mit Where Winds Meet eine nigelnagelneue Rollenspielwelt zum Nulltarif. Alternativ macht ihr euch den Rabatt zu einem anderen Rollenspiel-Hammer wieder auf der PlayStation 5 zunutze.

