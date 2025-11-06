Steam: Großer Rollenspiel-Knüller und Platz 1 der Fans – noch wenige Augenblicke zum Schleuderpreis

Jetzt mal alle Mann festhalten – denn dieser zeitlich begrenzte Preisnachlass auf Steam betrifft nicht einfach irgendein Wald-und-Wiesen-Rollenspiel, wie es sie auf Valves Videospielplattform zuhauf gibt. Nein, hier winkt ein Rabatt zu keinem geringeren Spiel denn Clair Obscur: Expedition 33 von Sandfall Interactive.

Zuerst die wichtigsten Eckdaten: Der JRPG-Kracher aus Frankreich, welcher nicht nur Rollenspieler*innen weltweit im Sturm erobert hat, sondern auch in unserem Test hier auf 4P.de mit fesselnder Story, brillant geschriebener Dialoge und abgedrehten Gegnern überzeugen konnte, schmückt sich aktuell mit einem 20-prozentigem Preisnachlass. Sprich: Bis zum 6. November bezahlt ihr gerade mal 39,99 Euro für den definitiven RPG-Hit des Jahres. Nicht nur Genre-Fans könnten hier schwach werden.

Clair Obscur: Expedition 33 – Auf Steam für kurze Zeit zum Tiefpreis kaufen

Klar, auch ein Rollenspiel-Brecher ist nicht ohne seine Schwächen. So beanstandeten wir in unserem Test zu Clair Obscur Expedition 33 beispielsweise die unschönen Balken, welche während der Zwischensequenzen störten, oder die weniger lohnenden Minispiele. Doch ehrlich gesagt mussten wir bei dem Rollenspiel-Knüller schon mit der Lupe nach Kritikpunkten suchten – was auch unsere vergebene Bestnote widerspiegelt. Ein veritabler RPG-Blockbuster also, der jetzt für etwas mehr als einen Augenblick sein handelsübliches Preisschild von 49,99 Euro auf Steam fallen lässt.

Launch Trailer zu Clair Obscur: Expedition 33:

Ein Blick auf die Steam-Bewertungen zeigt, dass wir mit unserem Lobesgesang auf Clair Obscur: Expedition 33 keinesfalls alleine dastehen: Mit einem durchschnittlichen äußerst positiv, vergeben von über 100.000 Spielenden, behängt sich die Rollenspiel-Sensation. Mehr noch: Die Auflistung mit den besten vergebenen User-Bewertungen auf der beliebten Plattform Metacritic führt Clair Obscur sogar mit einer 9,6 auf dem ersten Platz an – gefolgt von solchen Klassikern wie Silent Hill 2 oder Heroes of Might and Magic 3 (Stand: 3. November 2026).

Übrigens: Auch diejenigen, welche Clair Obscur: Expedition 33 bereits in ihrer Steam-Bibliothek geparkt haben, werden noch bis zum 6. November mit einer Rabattaktion gelockt. Bis dahin nämlich nutzt ihr den 20-prozentigen Preisnachlass für das Deluxe Edition Upgrade wieder auf Steam, welches euch neue Outfits und Frisuren liefert.

Wer also vor dem eigenen Monitor einen der definitiven Überraschungshits des Jahres erleben möchte, kann sich jetzt für vergleichsweise kleines Geld in „eines der besten JRPGs der letzten Jahre“ hineinwagen – wie es euphorisch in unserem Testfazit hieß. Mögt ihr eure Rollenspiele stattdessen lieber nach Fallout-Art, ist The Outer Worlds 2 das Spiel der Stunde für euch – während Blutsauger*innen ihren Durst und Spielspaß in Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 stillen.

