Rue Valley ist ein Must-Have für Rollenspiel-Fans – jetzt kostenlos auf Steam anspielen

Auch wenn wir wahrscheinlich aufgrund von Streitigkeiten wohl nie einen richtigen Nachfolger zu Disco Elysium zu Gesicht bekommen, hat die Rollenspiel-Perle von ZA/UM genügend Nachahmer inspiriert. Neu auf der Liste? Rue Valley, welches von ein paar echten RPG-Expert*innen begleitet wird.

Obwohl das zuständige Studio Emotion Spark damit sein Debüt gibt, erhalten sie starke Hilfe: Publisher ist nämlich Owlcat, die man von den beiden Pathfinder-Spielen und Warhammer 40.000: Rogue Trader kennt. Also ein Team, das definitiv Ahnung davon hat, wie ein Rollenspiel aussehen muss. Und Rue Valley könnte in naher Zukunft ein echtes Highlight werden, von dem ihr euch schon jetzt kostenlos auf Steam überzeugen könnt.

Rue Valley: Was genau für ein Rollenspiel ist das?

Okay, okay, okay: Das waren viele Infos auf einmal, deshalb erst einmal kurz von Anfang an. Rue Valley ist ein Rollenspiel ganz im modernen Stil von Disco Elysium, das heißt: Story und Dialoge stehen deutlich im Vordergrund, Kämpfe gibt es keine. Das macht sich auch in den Attributen bemerkbar: Statt Stärke, Geschicklichkeit oder magischer Begabung gilt es, psychische Eigenschaften festzulegen.

Ist der Protagonist eher introvertiert, paranoid oder einfach nur unhöflich? Darüber dürfen wir als Spieler*in zu Beginn entscheiden, ehe es in die Story geht: Die ist von Filmklassikern wie Und täglich grüßt das Murmeltier inspiriert, sprich man ist in einer Zeitschleife gefangen. Darüber hinaus sieht sich der junge Hauptcharakter auch noch mit einer eher ungewöhnlichen Therapie konfrontiert.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Statt in einem halbwegs hübschen Zimmer über all die eigenen Probleme zu sprechen, finden die Konversationen in einem Motel statt. Dort, wo ebenjener Protagonist auch wohnt – das darf und soll einem ruhig merkwürdig vorkommen. Nach und nach wollen die Entwickler*innen eine Geschichte erzählen, die sich mit dem ständigen Kampf gegen die Psyche auseinandersetzt.

Kostenlos in die Alpha reinschnuppern

Wenn euch das Geschriebene interessiert und ihr auch nichts gegen den Comicbuch-Stil habt, der sich an den Spider-Verse-Filmen orientiert, solltet ihr bereits jetzt Rue Valley eine Chance geben. Ab sofort könnt ihr nämlich via Steam am kostenlosen Open Alpha-Playtest teilnehmen.

Was ihr dafür tun müsst? Im Grunde fast gar nichts: Ein Klick bei „Am Spieltest von Rue Valley Playtest teilnehmen“ auf der Steam-Seite reicht aus, damit ihr danach probespielen könnt. Inhaltlich umfasst die quasi-Demo den Anfang des Spiels, wodurch ihr euch schon einmal mit dem Setting und den Dialogen vertraut machen könnt.

Einen Releasetermin für die finale Version von Rue Valley gibt es bislang nicht. Wir gehen aber davon aus, dass es 2025 soweit sein könnte – zumindest für den PC. Alternativ könnt ihr euch jetzt schon in die Neuauflage eines RPG-Klassikers stürzen: Mehr Informationen gibt es in unserem Test zum Remake von Dragon Quest 3.

Quelle: Steam, YouTube / Owlcat Games