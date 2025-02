Steam: Alle Sales-Termine 2025 – an diesen Tagen könnt ihr ordentlich sparen

Eigentlich gibt es auf Steam zu jeder Zeit immer ein Angebot. Aber die großen Aktionen, die sogenannten Sales, bei denen oft über tausende Spiele reduziert sind, finden nur an bestimmten Tagen statt. Wir wissen jetzt schon, wann alle Rabattaktionen auf Steam dieses Jahr stattfinden.

Mittlerweile hält Valve nämlich die Termine nicht mehr geheim, sondern verkündet sie bereits weit im Voraus. Das ist gut für die Planung, denn so wisst ihr bereits, wann ihr euer Konto eventuell nicht für anderen Kleinkram plündern solltet. Wir sammeln für euch an dieser Stelle alle bestätigten Steam Sales im Überblick.

Steam Sale 2025: Alle großen Rabattaktionen des Jahres

Ein paar kleinere Aktionen, wie etwa das Steam Festival der Idler oder der Echtzeitstrategiespiele, sind schon gelaufen. Doch der nächste große Steam Sale rückt mit jedem Tag näher. Vom 13. bis zum 20. März 2025 findet der Spring Sale beziehungsweise die Frühlingsaktion statt. Dieser ist mit dem Herbst-Sale vergleichbar, sprich etwas kleiner als die Sommer- und Winter-Events, aber dennoch beachtenswert.

Der Steam Summer Sale läuft in diesem Jahr vom 26. Juni bis zum 10. Juli, ehe dann der bereits angesprochene Herbst Sale vom 29. September bis zum 6. Oktober stattfindet. Das ist zugleich die größte Überraschung, denn in den vergangenen Jahren nutzte Valve den November für die herbstliche Aktion – allerdings war er dadurch auch sehr nah am Winter Sale, wodurch sich die Angebote kaum unterschieden haben.

Lesetipp: Welche Spiele erscheinen eigentlich noch dieses Jahr? Erfahrt ihr in unserem Release-Kalender

Apropos Winter: Der Sale rund um die Weihnachtszeit findet vom 18. Dezember 2025 bis zum 6. Januar 2026 statt und beendet damit wie gehabt das Spielejahr. Auch dieses Mal wird wohl im Rahmen der Aktion nach den Spielen des Jahres gesucht und einige weitere Aktivitäten abgehalten werden.

Steam Festivals: Die komplette Liste der kleinen Sales

Neben den vier großen Sales veranstaltet Valve auch regelmäßig kleinere Aktionen, die seit wenigen Jahren eingeführten Festivals. Dann dreht sich eine Woche lang alles nur um ein bestimmtes Genre, welches von Steam in den Mittelpunkt gerückt wird. Und dann sind da ja auch noch die Next Fests, bei den wir wieder einmal unzählige Demos ausprobieren können.

Hier im Folgenden die Liste aller kleineren Steam Sales und Festivals, die noch 2025 stattfinden:

Steam-Spielevorschau im Februar: 24. Februar – 3. März

24. Februar – 3. März Steam-Festival der Visual Novels: 3. – 10. März

3. – 10. März Steam-Festival der Städtebau- und Siedlungssimulationen: 24. – 31. März

24. – 31. März Steam-Festival der Sokoban-Spiele: 21. – 28. April

21. – 28. April Steam-Festival der Kriegsspiele: 28. April – 5. Mai

28. April – 5. Mai Steam-Festival der Kreaturensammler: 12. – 19. Mai

12. – 19. Mai Steam-Festival der Zombies und Vampire: 26. Mai – 2. Juni

26. Mai – 2. Juni Steam-Spielevorschau im Juni: 9. – 16. Juni

9. – 16. Juni Steam-Festival der Angelspiele: 16. – 23. Juni

16. – 23. Juni Steam-Festival der Automation: 14. – 21. Juli

14. – 21. Juli Steam-Festival der Rennspiele: 28. Juli – 4. August

28. Juli – 4. August Steam-Festival der Globalstrategiespiele: 11. – 18. August

11. – 18. August Steam-Festival der Third-Person-Shooter: 25. August – 1. September

25. August – 1. September Steam-Festival der Politiksimulationen: 8. – 15. September

8. – 15. September Steam-Spielevorschau im Oktober: 13. – 20. Oktober

13. – 20. Oktober Steam-Scream-Festival 4: 27. Oktober – 3. November

27. Oktober – 3. November Steam-Festival der Tierspiele: 10. – 17. November

10. – 17. November Steam-Festival der Sportspiele: 8 – 15. Dezember

Ihr seht: Die Liste ist überaus lang und in Sachen Genres auf jeden Fall abwechslungsreich. Ein paar bestimmte Spiele werdet ihr jedoch bei den Steam Sales zukünftig nicht mehr sehen, nach dem Valve sie vor kurzem abgesägt hat.

Quelle: Steam